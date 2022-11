Killing Me Softly-zangeres Roberta Flack heeft ALS en kan niet meer zingen

Bij zangeres Roberta Flack is de spierziekte ALS vastgesteld. Ze zal daardoor nooit meer kunnen zingen, heeft haar manager bekendgemaakt. Ook heeft de inmiddels 85-jarige Amerikaanse moeite met praten. "Maar er is veel meer nodig om dit icoon het zwijgen op te leggen."

Flack scoorde in de jaren zeventig wereldhits met Killing Me Softly With His Song en The First Time I Ever Saw Your Face. Daarmee won ze in 1973 en 1974 een Grammy voor lied van het jaar.