Taylor Swift grote winnaar MTV Europe Music Awards

Taylor Swift was zondagavond met vier prijzen de grote winnaar van de MTV Europe Music Awards. De 32-jarige zangeres won de prijzen voor Best Artist, Best Pop, Best Video en Best Longform Video. Die laatste award kreeg ze voor de clip bij het nummer All Too Well.

Harry Styles was zeven keer genomineerd en won twee prijzen. De Britse zanger werd uitgeroepen tot Best UK & Ireland Act en mocht ook de prijs voor Best Live mee naar huis nemen. De prijs voor Best Song ging naar Super Freaky Girl van Nicki Minaj. De rapper, die vijf keer genomineerd was, won ook in de categorie Best Hip Hop.

De Nederlandse dj Tiësto was twee keer genomineerd, maar zowel de prijs voor Best Collaboration als Best Electronic ging naar de Franse dj David Guetta.

De Haagse band Goldband heeft dit jaar de MTV EMA voor Best Dutch Act in de wacht gesleept. Dat werd donderdag al bekendgemaakt in RTL Boulevard. De band kreeg de voorkeur van het publiek boven Antoon, Frenna, RONDÉ en Yade Lauren.

