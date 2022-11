The Clash-oprichter Keith Levene (65) overleden

De Britse gitarist Keith Levene is vrijdag op 65-jarige leeftijd overleden. Levene was onder meer de oprichter van de punkband The Clash. Volgens Britse media kampte hij al twee jaar met leverkanker.

Levene was een van de invloedrijkste gitaristen in het Verenigd Koninkrijk. In de jaren zeventig richtte hij samen met gitarist Mick Jones The Clash op.

Levene verliet The Clash voordat de band grote successen boekte met singles als The Magnificent Seven en Should I Stay or Should I Go.

Na The Clash zette Levene de band Public Image Ltd op. Dat deed hij samen met voormalig Sex Pistols-zanger John Lydon. In Nederland scoorde de groep begin jaren tachtig een hit met This Is Not A Love Song.

