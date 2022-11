Wouter Hamel gaat met nieuw album weer touren door Nederland

Wouter Hamel gaat volgend voorjaar weer een uitgebreide Nederlandse theatertour maken, heeft hij zaterdag bekendgemaakt.

De reeks optredens is ter gelegenheid van de lancering van zijn onlangs uitgekomen album Little Torch.

Voorafgaand aan de tournee vinden eind november al twee eerste optredens plaats. Hamel zal op 23 november een groot concert geven in het Concertgebouw in Amsterdam. Op 29 november volgt een optreden in De Vereeniging in Nijmegen. De kaartverkoop hiervoor is inmiddels van start gegaan.