Reacties op overlijden Vader Abraham: 'Hij heeft aan mijn wieg gestaan'

Pierre Kartner, beter bekend als Vader Abraham, is dinsdag op 87-jarige leeftijd overleden. De maker van Het Smurfenlied schreef vele carnavalskrakers, waaronder Vader Abraham had zeven zonen. Op sociale media reageren mensen ontsteld op het verlies van de zanger. Veel oud-collega's zijn vooral verbaasd over zijn overlijden.

Voor zijn collega's kwam het nieuws uit het niets. De zanger leidde de afgelopen jaren een teruggetrokken bestaan. Meerdere mensen met wie hij heeft samengewerkt, hadden geen contact meer met hem. Onder anderen Corry Konings en Ben Cramer werden verrast door het nieuws van zijn dood.

Cramer had al een tijdje geen contact meer met Kartner, die een deel van zijn nummers heeft geschreven. "Hij was sinds vorig jaar zomer volledig van de radar verdwenen", zegt de zanger tegen persbureau ANP. "Ik probeerde met regelmaat contact te krijgen, heb diverse berichtjes ingesproken. Maar ik ben nooit teruggebeld, ik hoorde niets. Dat voelde als een koude douche, we hebben altijd zulk goed contact gehad. Heel naar dat het zo met hem is afgelopen."

Konings, die in de door Kartner ontdekte band Corry en de Rekels zat, reageerde ook verrast. "Je weet dat mensen rond die tijd kunnen gaan, maar ik was er toch heel even stil van. Ik ken hem 54 jaar. Pierre heeft aan mijn wieg gestaan", vertelt Konings. "Een icoon is weg. Geweldige man."

'Smurf in vrede'

Ook anderen uit de muziekwereld waren niet op de hoogte van het feit dat Kartner is overleden. Boekingskantoor Twilight Productions, componist Ton Peters en evenementenbureau Viking Entertainment, die ook met de zanger hebben gewerkt, hadden geen idee. Dureco, de maatschappij die jarenlang zijn platen uitbracht, was evenmin van zijn overlijden op de hoogte.

Twitter-gebruikers betuigen vrijdag hun medeleven. "Smurf in vrede", luidt een van de tweets. Komiek Jochem Myjer maakt nog een woordgrap: hij gaat vanavond als eerbetoon aan Vader Abraham "één biertje smurfen".

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

'Hoop dat ze in de hemel kleine cafés aan havens hebben'

Paul Depla, de burgemeester van Kartners woonplaats Breda, zegt op Twitter "een markant persoon" te hebben verloren.

"De man die de start van van mijn carrière mogelijk heeft gemaakt, is niet meer. Een grootheid voor de Nederlandstalige muziek", schrijft zanger Frans Duijts op Instagram.

Zanger en presentator Henk Westbroek noemt Kartner "een uiterst vriendelijke man", waar "menig artiest een voorbeeld aan kon nemen". "Ik hoop voor hem dat ze in de hemel kleine cafés aan havens hebben."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

'Een grootheid is niet meer'

John de Bever heeft er geen woorden voor, twittert hij. "Ik weet niet wat te schrijven… Een grootheid is niet meer… Mijn ontdekker", schrijft de zanger.

Zangeres Sieneke mocht in 2010 door toedoen van Kartner Nederland vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival in Oslo. "De grondlegger van de Nederlandse muziek is niet meer", schrijft ze op Instagram. Ik wens de familie heel veel sterkte."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen