Pierre Kartner (Vader Abraham) overleden op 87-jarige leeftijd

Pierre Kartner, beter bekend als Vader Abraham, is dinsdag op 87-jarige leeftijd overleden. Dat maakte zijn familie vrijdag bekend aan BN DeStem . Over de doodsoorzaak doet de familie geen uitspraken. De zanger is vrijdagochtend in het bijzijn van zijn geliefden begraven.

Kartner was zanger, producent, muzikant en schrijver. De laatste twee jaar schuwde hij de publiciteit. Voor die tijd was hij een graag geziene gast in televisieprogramma's en trad hij nog regelmatig op. In 2019 bracht hij voor het laatst muziek uit: toen schreef hij Zonder boeren geen eten op de melodie van Tussen kroegen en kerken.

Kartner scoorde in de jaren zeventig zijn grootste hits: 't Kleine Café aan de Haven (1975) en Het Smurfenlied (1977). De nummers leverden hem wereldwijde hits op en laatstgenoemde hit koppelde hem voor altijd aan de kleine blauwe wezentjes.

De muzikant werd ook wel Vader Abraham genoemd, vanwege zijn grote carnavalshit Vader Abraham had zeven zonen. Met de groep Vader Abraham en Zijn Goede Zonen scoorde hij in Nederland hits als Pootje Baaien en Olleke Bolleke. De groep viel in 1973 uiteen, waarna Kartner en Ad Nijkamp doorgingen met De Vader Abraham Show in Ahoy.

Kartner schreef en vertaalde ook meerdere hits voor andere artiesten. Zo schreef hij de Nederlandse songtekst voor De Clown, uitgevoerd door Ben Cramer. Andere bekende hits van Kartners hand zijn Manuela van Jacques Herb en Zou het erg zijn lieve opa, gezongen door zangeres Wilma.

Kartner hakte knoop door over Songfestival-inzending

In 2010 was het Kartner die bepaalde wie namens Nederland deelnam aan het Eurovisie Songfestival. De zanger schreef het liedje Ik Ben Verliefd, dat door meerdere artiesten werd uitgevoerd. Twee artiesten eindigden met een gelijk aantal punten. Kartner moest als schrijver de knoop doorhakken en koos, na lang twijfelen, voor zangeres Sieneke.

De zanger is bekroond met meerdere onderscheidingen. Zo ontving hij in 1973 de Edith Piaf-prijs en in 1987 de Gouden Harp. In 2014 kreeg hij de Buma Lifetime Achievement Award, een prijs die wordt toegekend door vakgenoten. In 2000 werd Kartner geridderd in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

