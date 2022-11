Jeangu Macrooy schrijft over niet-monogame relaties: 'Wil mezelf niet censureren'

Je hersenspinsels en emoties delen met goede vrienden of familie is vaak al lastig, maar artiesten gooien ze de wijde wereld in. Jeangu Macrooy doet het ook weer op zijn nieuwe album. Hij geeft een intiem kijkje in zijn leven en vertelt de luisteraar hoe hij tegen relaties en het leven aan kijkt. Monogamie blijkt voor hem niet per se de norm.

"Ik weet dat het heel persoonlijk is, wat ik beschrijf. Maar muziek is mooier als het intiem is, als je jezelf kan herkennen in de verhalen van een artiest. Ik neem mensen daarom graag mee in mijn zoektocht naar wat ik belangrijk vind", vertelt de zanger in gesprek met NU.nl.

Summer Moon is zijn derde studioalbum en op liedjes als Admit it en Worship vertelt Macrooy hoe hij tegen zichzelf, de wereld en de liefde aankijkt. Die blik is flink veranderd sinds zijn eerste album zeven jaar geleden. "Bij mijn eerste album was ik 22 en ontzettend verliefd. Ik moest toen ook nog een hoop leren. Inmiddels ben ik volwassener en heb ik mezelf beter leren kennen. Dat hoor je terug op dit album."

Rust is daarbij belangrijk: waar de muzikant vroeger in een uur een liedje maakte, keert hij nu soms een dag of week later weer terug naar één zin en zet dan het proces voort. Censureert hij zichzelf dan achteraf, als blijkt dat wat hij geschreven heeft toch wel erg intiem is? "Nee, eigenlijk niet. Ik wil schrijven vanuit mijn intuïtie en ik geloof er dan niet zo in om dingen achter te houden. Dat is ook wel eens eng, ja. Je wil je privacy natuurlijk ook beschermen. Maar ik geloof in verbintenis en ik denk dat dat alleen lukt als je onderwerpen niet schuwt."

Niet bezig met 'wat de mensen vinden'

En dus vertelt Macrooy op het album over zijn visie op de liefde. Monogamie is nog altijd de norm in de wereld, maar de zanger en zijn partner laten elkaar vrijer. "Ik ben voor mezelf nagegaan: is vertrouwen monogamie? Of is vertrouwen dat je elkaar los durft te laten, omdat je weet dat je elkaar ook weer vindt? Voor mij was het dat laatste. En ik vind dat iedereen daar zelf over moet beslissen."

"Liefde is de basis voor iedere relatie, hoe die er ook uitziet. En ik vind het ook belangrijk eens te beschrijven dat een niet-monogame relatie niet per se messy hoeft te worden. Het kan ook gewoon goed gaan", aldus Macrooy.

Dat niet iedereen zich kan vinden in die boodschap, omdat een relatie tussen twee mensen nu eenmaal is wat als "gewoon" wordt gezien, houdt de zanger niet bezig. "Ik probeer tijdens het schrijven mezelf en de wereld beter te begrijpen. Soms schrijf ik dingen op en ontdek ik eigenlijk daardoor pas hoe ik er echt over denk. Dat proces is zo authentiek, voor mij is dat waar het om moet gaan. Het is de kern van mijn creatieve proces en daarbij is het belangrijk dat ik mezelf ben en dat ik dat uit durf te dragen. Dan kun je niet bezig zijn met 'wat zullen mensen vinden?'."

