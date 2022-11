Alanis Morissette zag af van optreden Rock & Roll Hall of Fame door seksisme

Samen met Olivia Rodrigo zou Morrissette het nummer You're So Vain van Carly Simon, die werd geëerd in het museum, ten gehore brengen. Morissette was een dag voor het optreden nog aanwezig bij de repetities. Er ontstonden geruchten dat ze vocaal niet goed uit de verf kwam en daarom het optreden zou hebben afgezegd. Dat wil de Ironic-zangeres rechtzetten.

"Ik heb tientallen jaren doorgebracht in een industrie die bol staat van een overkoepelend antivrouwensentiment", schrijft Morissette. "En ik heb in mijn hele carrière veel neerbuigendheid en respectloosheid, minachting, contractbreuk, gebrek aan steun, uitbuiting en psychologisch geweld (en meer) getolereerd."

De zangeres tolereerde dat jarenlang, omdat het voor haar het belangrijkst was om haar publiek te kunnen bereiken. "Ik heb het vaker dan me lief is maar geaccepteerd, zodat ik mijn werk kon doen. Gelukkig ben ik nu op een punt in mijn leven dat ik geen tijd meer hoef door te brengen in een omgeving die vrouwen kleineert."