Peter Gabriel komt na tien jaar weer naar Nederland met een nieuwe tour

Peter Gabriel komt volgend jaar voor het eerst in tien jaar weer naar Nederland. De zanger staat met zijn nieuwe tour op 5 juni in Ziggo Dome in Amsterdam. Dat heeft concertorganisator MOJO dinsdag bekendgemaakt. De kaarten voor het concert gaan vrijdag in de verkoop.

Op 30 september 2013 trad de Brit voor het laatst op in Nederland. Toen stond hij met zijn Back to Front Tour in Ziggo Dome.

De tour staat in het teken van het aanstaande album i/o. Gabriel, onder meer bekend van de hit Sledgehammer, wordt vergezeld door vaste bandleden Tony Levin, David Rhodes en Manu Katché.

De zanger geeft 22 shows in Europa, onder andere in Italië, Frankrijk en België. Het Europese deel van de tour eindigt op 25 juni in Ierland, waarna Gabriel verder toert door Noord-Amerika.

