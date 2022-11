Uitvaart Migos-rapper Takeoff vindt vrijdag plaats in stadion in Atlanta

De uitvaart van de vorige week doodgeschoten rapper Takeoff vindt vrijdag plaats in Atlanta. In de State Farm Arena, thuisbasis van de NBA-basketballers van Atlanta Hawks, vindt een dienst plaats, melden Amerikaanse media.

In het stadion is plaats voor meer dan 20.000 toeschouwers. Of de toegang vrij is voor publiek, is nog niet bekend.

De 28-jarige Takeoff, de artiestennaam van Kirshnik Ball, werd op 1 november doodgeschoten in Houston. Volgens het autopsierapport werd hij geraakt in het hoofd en in zijn romp. Takeoff was op dat moment op pad met zijn oom en mede-groepslid Quavo. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.

Takeoff was solo succesvol, maar ook als onderdeel van hiphopgroep Migos. In Nederland is de groep vooral bekend van de Calvin Harris-hitsingle Slide waarop het trio te horen is.

Aanbevolen artikelen