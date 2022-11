Van kindster tot getroebleerde dertiger: Aaron Carter had geen makkelijk leven

Een gewone jeugd heeft Aaron Carter nooit gekend. Hij was slechts negen jaar oud toen zijn eerste studio-album uitkwam. De zanger, die jarenlang kampte met verslavingen, overleed dit weekend op 34-jarige leeftijd. Niemand kon hem helpen. Hoe de zoete kindster uitgroeide tot een getroebleerde dertiger.

"Ik dacht dat ik wel dood zou zijn voor mijn dertigste", zei Carter vijf jaar geleden in een interview. De zanger was destijds net dertig jaar oud en had de afkickkliniek enkele dagen ervoor verlaten.

Het was niet de eerste of de laatste keer dat de muzikant hulp zocht voor zijn verslavingen. In totaal liet hij zich vijf keer opnemen, in de hoop alcohol- en drugsgebruik nu echt achter zich te laten. Het recentst nog in september.

In 1997 debuteert hij op negenjarige leeftijd met zijn album Aaron Carter. Op dat album staat onder andere Crush On You, origineel een nummer van The Jets. Het bescheiden hitje van de groep wordt in handen van Carter en zijn dan nog zeer hoge stem een wereldwijde hit.

Ook het album scoort goed. In zestien landen belandt Aaron Carter in de top 50 van meest verkochte albums. In Nederland tikt hij de 36e plaats aan.

Voorprogramma van Britney Spears

Er volgen vele hoogtepunten in de carrière van Carter, nog voor hij volwassen is. Op zijn dertiende heeft hij al drie goed verkochte albums op zijn naam staan en heeft hij al in het voorprogramma van Britney Spears opgetreden.

Een jaar later - hij is dan veertien jaar oud - volgt een nieuwe piek: Carter staat op het podium met artiesten als Missy Elliott, Gladys Knight en Liza Minnelli op een feest ter ere van Michael Jacksons dertigjarige jubileum als artiest.

In die tijd gaat hij ook acteren: hij krijgt een rolletje in de Nickelodeon-serie All That en heeft een kleine gastrol in Lizzie McGuire. In die tijd wordt voor het eerst ook uitgebreid geschreven over zijn privéleven, omdat de zanger een relatie krijgt met Hilary Duff, die dan net als hij slechts dertien jaar oud is.

Voorlopige stop aan muziekcarrière

Als Carter vijftien is, komt er een voorlopig einde aan zijn muziekcarrière. Zijn ouders klagen manager Lou Pearlman aan. Pearlman zou zich schuldig hebben gemaakt aan mismanagement, oordeelt de rechter in zaken die de leden van NSync en de Backstreet Boys (band van zijn broer Nick) hebben aangespannen. De zaak van Aaron Carter komt nooit voor de rechter, omdat de partijen tot een overeenkomst komen.

Rond diezelfde tijd wordt de aandacht voor zijn privéleven groter: de knipperlichtrelatie die hij sinds zijn dertiende heeft met Duff, komt drie jaar later pas echt tot een einde.

Dat gebeurt niet voordat Carter openbaart dat hij ook met Lindsay Lohan aan het daten is, in de maanden dat zijn relatie met Duff even niet aan is. De liefdesdriehoek tussen drie van de bekendste kindsterren uit die tijd houdt de roddelbladen bezig en zorgt voor een ruzie tussen de twee actrices.

Jaren later komt Carter terug op de relatie, wanneer hij in 2014 wat vreemde tweets eruit gooit. "Ben niet zo'n sukkel als ik en verlies niet de liefde van je leven. Zoals mij is overkomen", aldus Carter. In die tijd is al duidelijk dat het niet goed gaat met de zanger. Hij checkte in 2011 voor het eerst in bij een afkickkliniek.

Aaron en Nick Carter in 2002. Aaron was destijds veertien jaar oud. Foto: Getty Images

'Ik heb veel trauma's'

"Mijn leven was zwaar. Ik heb veel trauma's, heb veel verlies gekend en ben heel eenzaam geweest", zegt de zanger in gesprek met Us Weekly in 2017.

"Ik heb een posttraumatische stressstoornis. Ik kon als kind niet naar school, ik had geen vriendjes van mijn eigen leeftijd en als ik ze had, mochten ze niet langskomen. Ik werkte alleen maar en vloog de wereld over. Ik was eenzaam, ook al trad ik op voor miljoenen mensen."

Zijn muziekcarrière blaat hij in 2018 nieuw leven in met het album Love, maar de hoogtijdagen liggen dan al lang achter hem. In de media wordt vooral nog gesproken over zijn mentale problemen.

Familie vraagt straatverbod aan

In 2019 vertelt Carter dat hij gediagnosticeerd is met schizofrenie en een bipolaire stoornis. Zijn broer en zus signaleren in diezelfde tijd dat het gedrag van Aaron Carter niet verandert. De zanger bedreigt zijn familieleden met de dood en dus zien zij geen andere uitweg dan het aanvragen van een straatverbod.

Carter hoopt tot op het laatst zijn leven anders in te richten. Eind oktober meldt hij nog in een bericht dat hij zijn tweede huis te koop heeft gezet en zich wil richten op zijn zoon van elf maanden. "Dit was een heel moeilijk jaar, maar ik heb veel geleerd. Dank voor jullie steun."

De zanger werd dit weekend dood gevonden in een badkuip. Over de toedracht van zijn overlijden is nog niets bekend.

"Mijn hart is gebroken", schreef de 42-jarige Nick Carter zondag over zijn overleden broertje. "Ook al hadden mijn broer en ik een ingewikkelde relatie, mijn liefde voor hem is nooit weggegaan. Ik heb altijd de hoop gehouden dat hij ooit een keer gezond wilde gaan leven en uiteindelijk de hulp zou vinden die hij zo hard nodig had."

