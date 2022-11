Lil Nas X is niet vies van controverse, maar zijn muziek scoort ook zonder

Een lapdance voor de duivel, het verkopen van bloedsneakers en een naakte dansscène in een douche; Lil Nas X doet graag wat stof opwaaien bij het uitbrengen van zijn muziek. Toch scoort de artiest ook hits zonder controverse. Zijn mix van hiphop, pop en een vleugje country is al goed voor drie nummers met meer dan een miljard streams. En een strak uitverkochte AFAS Live vanavond.

"Waarom zou je legendes aanbidden als je je ook bij hen kan voegen?" vraagt Lil Nas X zich af op zijn nieuwe single Star Walkin'. De rapper en zanger heeft grootse ambities en steekt die niet onder stoelen of banken. En het werkt.

Lil Nas X heeft zich in relatief korte tijd ontpopt als een van de populairste artiesten uit het streamingtijdperk. Zijn debuutsingle Old Town Road (2018) harkte in twee verschillende versies (een met en een zonder Billy Ray Cyrus) al meer dan twee miljard streams binnen. Zijn hits Industry Baby (met Jack Harlow) en Montero (Call Me By Your Name) hebben beide ook al meer dan anderhalf miljard afspeelbeurten op Spotify verzameld.

Lil Nas X, geboren als Montero Hill, had al snel door hoe je het internet kan inzetten om muziek aan de man te brengen. Bij zijn debuutsingle creëerde hij zelf verschillende memes (een grapje in de vorm van een foto of video) die viral gingen. Inmiddels weet hij ook hoe hij de traditionele media moet domineren. Kijk maar naar de (ook in kranten) veelbesproken videoclip bij zijn single Montero (Call Me By Your Name) waarin hij paaldansend naar de hel gaat om daar de duivel een lapdance te geven.

Lil Nas X scoort volgens recensenten vooral met zijn uitdagende mix van genres en pakkende melodieën. Foto: BrunoPress

Niet country genoeg? Onzin, vindt hij zelf

De controverse die ontstond heeft ongetwijfeld bijgedragen aan het bereiken van een nummer 1-hit in zowel de Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrijk. Maar het verklaart niet het langdurige succes van de artiest. Montero (Call Me By Your Name) behoorde tot de tien succesvolste singles van 2021.

Wat zorgt er dan wel voor dat de muziek van Lil Nas X zo gretig aftrek vindt? "Een cynicus zou zeggen dat Lil Nas X garen spint bij de culturele oorlog die woedt; liberale stemmen zouden zijn werk wel moeten prijzen vanwege wie hij is (een openlijk homoseksuele zwarte rapper, red.)", schreef muziekjournalist Alexis Petridis in zijn vijf-sterren-recensie van het album Montero in The Guardian. "Maar het album bewijst dat hij helemaal geen speciale behandeling nodig heeft. De plaat vindt een indrukwekkend diverse middenweg tussen hiphop en pop."

Dat de muziekindustrie moest wennen aan de onconventionele benadering van genres door Lil Nas X was al vanaf zijn debuutsingle duidelijk. Op Old Town Road mixte hij trapbeats met country-invloeden, waardoor het in de Verenigde Staten zowel in de hiphop- als in de country-hitlijsten terechtkwam. Totdat Billboard (de samensteller van de Amerikaanse hitlijsten) besloot hem uit de country-top 100 te halen, omdat het nummer er niet genoeg elementen van zou bevatten. Onzin, vindt Lil Nas X, die sindsdien nog veel meer op het eerste oog onverenigbare genres bij elkaar stopte. Zo mixte hij flamenco met pop en hiphop op Montero (Call Me By Your Name) en is er op zijn album ook rock te horen.

Star Walkin' scoort zonder stunts

The Guardian en andere media schrijven het succes van Lil Nas X verder toe aan de pakkende melodieën van zijn nummers. "Het hoppen van genre naar genre komt samen in de melodieën. Montero heeft meer en betere hooks dan welk ander rapalbum dan ook dat in 2021 verscheen."

Dat geldt zeker ook voor zijn nieuwe single Star Walkin', de soundtrack van de game League Of Legends. Hij bewijst hier eens te meer dat hij geen stunts en bijbehorende controverse nodig heeft om de hitlijsten te bestormen. Het in september verschenen nummer, waarvan de release zonder al te veel toeters en bellen gebeurde, heeft inmiddels al een kleine 90 miljoen streams verzameld op Spotify. En daar komen er elke dag nog velen bij: het nummer is nog in vele top 50-lijsten op de streamingdienst te vinden.

