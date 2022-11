Voormalig Duran Duran-gitarist Andy Taylor heeft vergevorderde kanker

Gitarist Andy Taylor, vooral bekend van de band Duran Duran, heeft prostaatkanker. Dat heeft de Britse groep zaterdagavond bekendgemaakt.

Duran Duran werd zaterdag samen met onder anderen Eminem, Lionel Richie en Dolly Parton opgenomen in de Rock & Roll Hall of Fame. Bij de ceremonie in Los Angeles ontbrak Taylor. Dat had te maken met zijn ziekte, legde hij uit in een brief die zanger Simon Le Bon voorlas op het podium.

De 61-jarige muzikant kreeg vier jaar geleden de diagnose vergevorderde kanker, schrijft hij. Hoewel Taylor zich "oké" voelt en zijn huidige situatie niet levensbedreigend is, was het voor hem te zwaar om naar de ceremonie te komen. "Ondanks de uitstekende inzet van mijn team moet ik eerlijk zijn: ik zou dan zowel fysiek als mentaal over mijn grenzen heen gaan."

Le Bon moest bij het voorlezen van de brief zijn tranen bedwingen, vertelde hij na afloop aan de Los Angeles Times. "Het is verschrikkelijk om erachter te komen dat iemand van onze familie er niet heel lang meer zal zijn. Het is absoluut verschrikkelijk. We houden zielsveel van Andy. Ik ga hier niet huilen, want ik denk dat dat ongepast zou zijn. Maar zo voel ik me wel."

Duran Duran is in 1978 opgericht. Een jaar later kwam Taylor bij de band. De gitarist scoorde met de band grote hits, zoals Girls on Film, Rio en Hungry Like the Wolf. Hij stapte in 1986 uit de groep, maar keerde in 2001 voor enkele jaren terug.

