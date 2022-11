Nieuw album van Aaron Carter verschijnt een dag na zijn overlijden

Het nieuwe album van Aaron Carter verschijnt al op zondag, een dag na de dood van de 34-jarige Amerikaanse zanger. Producenten Morgan Matthews en John Wyatt hebben besloten de release van Blacklisted vanwege het overlijden van Carter te vervroegen.

Het zesde studioalbum zou eigenlijk uitkomen op 7 december, de geboortedag van de zanger. Het duo laat in een verklaring weten dat de plaat eerder verschijnt om Carter te eren en "zijn uitzonderlijke kunsten" te delen met de fans die rouwen om het verlies van hun idool.

"Het was ons een eer en een genoegen om het afgelopen jaar met hem te werken en Blacklisted te produceren", schrijven ze. "Zijn gave als zanger en liedjesschrijver is terug te horen in dit project, maar we hadden nooit verwacht dat dit zijn laatste album zou zijn."

Het een-na-laatste album van Carter, de jongere broer van Backstreet Boys-zanger Nick Carter, stamt uit 2018. Dat was zijn eerste plaat in zestien jaar tijd. Carter is vooral bekend van hits als Crush On You (1997), Crazy Little Party Girl (1997) en I Want Candy (2000).

De zanger kwam de laatste jaren vooral in het nieuws vanwege zijn turbulente privéleven. Carter worstelde met verslavingen en mentale problemen. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in bad. De doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt.

