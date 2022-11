Amerikaanse zanger en voormalig kindster Aaron Carter (34) overleden

Aaron Carter is zaterdag dood aangetroffen in zijn huis in Californië, meldt TMZ . De Amerikaanse zanger, die als tiener meerdere hits had in de jaren negentig, is 34 jaar oud geworden.

De overleden Carter was de jongere broer van Nick Carter, de beroemde zanger van de Backstreet Boys. Aaron Carter laat een zoon achter, Prince.

Volgens TMZ is het lichaam van Carter gevonden in zijn badkuip. De politie heeft laten weten dat er om 11.00 uur 's morgens (plaatselijke tijd) een telefoontje binnenkwam over een man die verdronken was in bad.

Vervolgens is de recherche ter plekke gaan kijken. Zij vonden geen bewijs voor geweld, schrijft TMZ. De politie kan niet gelijk bevestigen dat het om Carter gaat. Woordvoerders van zijn familie hebben zijn dood bevestigd, zonder verdere informatie te delen.

Aaron Carter in 2003. Foto: Getty Images

Carter haalde achttiende plaats in Top 40

Carter werd populair in de jaren negentig, toen hij nog heel jong was. In 1997 kwam zijn debuutplaat uit. Op de plaat staat zijn eerste single Crush On You, die in Nederland de achttiende plek haalde in de Top 40. In de jaren daarna bracht hij nog drie albums uit, waaronder de hit I Want Candy in 2000. Ook was hij te zien als acteur in televisieseries en films.

Carter raakte in het verleden door onder meer uiteenlopende verslavingen in de problemen. Zo is hij in 2021 opgepakt wegens rijden onder invloed.

Ook mocht hij in 2019 en 2020 geen contact opnemen met zijn broer Nick, omdat hij hem met de dood bedreigd had. Hij heeft meermaals hulp gezocht bij een afkickkliniek.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).

