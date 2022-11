Maan en Karel van Goldband bezingen liefde in single: 'Vonk sloeg over in studio'

Geruchten over een relatie tussen Maan (25) en Karel Gerlach (29) van Goldband staken afgelopen zomer al de kop op, maar de zangeres bevestigde het nooit met zoveel woorden. Ze betraden samen het Lowlands-podium en de zanger is inmiddels op haar Instagram verschenen. Donderdag hebben ze samen de single Stiekem uitgebracht. En die gaat, heel toepasselijk, over een geheime liefde.

Gerlach geeft al in augustus toe verliefd te zijn, hoewel de twee dan nog niet officieel een relatie hebben. Vorige maand zegt Maan dat de twee "heel blij zijn samen" en het "heel leuk" hebben.

Als NU.nl Maan enkele weken geleden spreekt over haar nieuwe album Leven, laat ze al even doorschemeren dat er een nummer met Goldband in de pijplijn zit. Het officieel bevestigen kan ze dan nog niet, maar inmiddels is de single een feit.

Op het zwaar door de jaren tachtig-synthpop geïnspireerde Stiekem zingt ze met de Haagse band over een ontluikende liefde, die nog voor de wereld verborgen gehouden moet worden. Het zou zomaar eens kunnen gaan over de eerste periode van hun eigen romance.

"Het is te druk in de kamer om je aan te raken, maar mijn ogen vinden een weg om met je te praten", opent Maan het nummer. "Ik wil alles met je delen zonder dat iemand het ziet", vervolgen de mannen van Goldband.

"Wanneer komt het moment dat iedereen die ik ken weet dat jij van mij bent voor altijd. Wanneer komt toch die dag dat ik het uitschreeuwen mag?" zingt Gerlach het uit in de ontknoping van het nummer. Dat moment lijkt er dan nu toch echt te zijn met het uitbrengen van deze single.

Succesvol op festivals

Maan vertelt in de studio van Qmusic bij de première van het nummer dat ze de Goldband-zanger leerde kennen tijdens een awardshow en dat ze geregeld bij hun optredens ging kijken.

Ze wilde graag met hen samenwerken voor haar album. Ze doken samen de studio in, waar het nummer Stiekem uit voortkwam. En uiteindelijk sloeg de vonk tussen beide artiesten over.

Het Haagse Goldband timmert al enkele jaren aan de weg, maar brak dit jaar groots door dankzij vele succesvolle festivaloptredens. Het nummer Noodgeval is momenteel een van de best beluisterde liedjes op Spotify in Nederland met inmiddels ruim 18 miljoen streams. Maan bracht onlangs de plaat Leven uit, waarop onder meer de hits Blijven Slapen, Sowieso Overhoop en Naar De Maan op staan. Maan vertelt dat Stiekem nog met terugwerkende kracht aan het album wordt toegevoegd.

Vrijdagochtend verschijnt er ook een videoclip van Stiekem.

