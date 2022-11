Hoe het liefdesliedje van Tom Odell uitgroeide tot soundtrack bij oorlogsbeelden

"All my tears have been used up on another love, another love." Deze tekst van Tom Odell schalt al sinds zijn doorbraak in 2012 geregeld uit de radiospeakers, maar is sinds vorig jaar opnieuw aan een opmars bezig. Hoe kan het dat dit nummer dat tien jaar geleden voor het eerst werd uitgebracht, nog altijd in de hitlijsten staat?

Het korte antwoord op deze vraag is: TikTok. Maar dat verklaart nog niet helemaal hoe het nummer al bijna twee jaar lang onafgebroken scoort op streamingdiensten. Of waarom het nog steeds in de top 20 van de officiële Britse hitlijst staat. Sinds Another Love dit jaar ook wordt ingezet als een soort strijdlied op sociale media, heeft het zich gevoegd bij het selecte gezelschap aan liedjes dat meer dan een miljard streams heeft op Spotify.

Maar eerst even terug naar het begin. Odell brengt zijn debuutsingle in het najaar van 2012 uit en weet er al snel groot succes mee te boeken. Zowel in Nederland als zijn thuisland (en een reeks andere Europese landen) wordt de top 10 van de hitlijsten gehaald. Het nummer is op dat moment niet van de radio te slaan en blijft het toonaangevende en succesvolste nummer van de singer-songwriter in de jaren die volgen. In Nederland is het nummer ook van 2013 tot en met 2015 nog meermaals in de lijst van meest verkochte singles te vinden.

In 2021 begint Another Love aan een tweede leven dankzij de app TikTok. Het nummer wordt veel gebruikt als soundtrack bij de videocreaties van de veelal jonge gebruikers. Zo komt een geheel nieuwe generatie in aanraking met het nummer. Ook boekt het nummer dan voor het eerst succes in de Verenigde Staten, waar Odell in eerste instantie niet meteen wist door te breken.

Soundtrack bij oorlogsbeelden en protesten

Het nummer dat Odell schreef voor een meisje met wie hij graag wilde zijn, wordt in eerste instantie voor persoonlijke filmpjes met verschillende onderwerpen gebruikt.

In 2022 wordt Another Love plotseling gerichter ingezet. Als Rusland Oekraïne in februari binnenvalt, gaan beelden uit de getroffen gebieden al snel TikTok over. Hierbij wordt opvallend vaak gekozen voor het nummer van Odell als soundtrack. Dit gaat bij de zanger niet onopgemerkt voorbij. Hij speelt het nummer vervolgens live bij verschillende concerten waarbij geld wordt ingezameld voor Oekraïne. Ook speelt hij op het treinstation van Boekarest in Roemenië, waar veel Oekraïense vluchtelingen arriveren.

De afgelopen maanden valt er wederom een piek in streamingaantallen te ontdekken. Dit komt waarschijnlijk voort uit video's van de protesten in Iran, waarbij Another Love ook veel wordt gebruikt. Odell draagt het nummer tijdens recente concerten op aan de vrouwen in Iran die protesteren tegen onderdrukking.

Bij de protesten in Iran wordt vaak een specifieke passage uit het nummer gebruikt. Het is afkomstig van een liveopname waarbij het publiek de volgende tekst uit volle borst meezingt: "If somebody hurts you, I wanna fight. But my hands been broken one too many times. So I’ll use my voice, I’ll be so fucking rude. Words they always win, but I know I’ll lose." (Als iemand je pijn doet, wil ik vechten, maar mijn handen zijn al te vaak gebroken. Dus ik zal mijn stem gebruiken en onbeschoft zijn. Woorden winnen altijd, maar ik weet dat ik zal verliezen.)

Met dat stukje songtekst in gedachten is het meteen begrijpelijker waarom een nummer dat als lied over de liefde werd geschreven, nu ook wordt ingezet als protestlied.

De studioversie van Another Love is op TikTok inmiddels in meer dan 200.000 video's gebruikt, terwijl de live-versie ook al tienduizenden keren is gedeeld. Op Spotify heeft het lied ruim 1,17 miljard streams. De teller van de officiële videoclip op YouTube staat op 546 miljoen. En reken maar dat die aantallen nog flink zullen oplopen.

