Ed Sheeran brengt volgend jaar nieuw album uit

Ed Sheeran komt volgend jaar met een nieuw album, heeft hij bekendgemaakt via Instagram. Hoewel de Britse zanger nog niets loslaat over een precieze datum, laat hij zijn volgers weten dat hij bezig is met opnames voor een videoclip voor het nieuwe album.

Sheeran bedankt in de korte video zijn fans, omdat het nummer Shivers een miljard keer gestreamd is op Spotify. "Zie jullie volgend jaar voor een nieuw album", schrijft hij.

De zanger zegt ook nog niets over de titel van het album. Fans speculeren dat de nieuwe plaat de naam - krijgt. Dat is het enige nog ontbrekende symbool uit de titel van zijn huidige tournee.

De Britse zanger is momenteel nog bezig met zijn The Mathematics Tour, die officieel de +-=÷x Tour heet. Hij gaf dit jaar op 14 en 15 juli twee optredens in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.

