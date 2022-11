Nick & Simon brengen allerlaatste single uit, maar geven er amper aandacht aan

Wekenlang was de breuk tussen Nick & Simon het onderwerp van gesprek, maar het verschijnen van de laatste single van het duo lijkt geruisloos voorbij te gaan. Het nummer Van Goed Naar Beter verschijnt vandaag tegelijk met het verzamelalbum Nu Of Ooit. Het liedje sluit een tijdperk af. En dat terwijl de zangers het nummer in eerste instantie niet eens kozen toen ze het voorgeschoteld kregen in het tv-programma I Want Your Song.

"Ik vergelijk liedjes met dames waarbij de muziek het uiterlijk is en de tekst het innerlijk. Dit is een lekker wijf, maar ze is ook superlief, man. Alles klopt", vatte Simon Keizer het nummer Van Goed Naar Beter eerder dit jaar samen toen hij het voor het eerst hoorde. In de show op SBS6 krijgen bekende artiesten vijf nummers van verschillende liedjesschrijvers te horen, waarvan ze er één mogen kiezen als volgende single. De keuze van Nick & Simon viel destijds op Leef De Dag (geschreven door Rob van Zuil).

Van Goed Naar Beter, een compositie van Lars Koehoorn, schopte het tot de laatste twee. Voor Keizer gaan de twee nummers gelijk op en dus laat hij de keuze aan Nick Schilder, die wel een voorkeur heeft. Schilder ziet Van Goed Naar Beter als de veilige keuze, omdat het een radiovriendelijk popliedje is. Hij haalt zelf meer plezier uit meezinger Leef De Dag. En dus wordt de laatste gekozen en in augustus als single uitgebracht. Ondanks de aandacht in het programma en de uitgebreide berichtgeving over het einde van het duo, komt het nummer nog niet verder dan 300.000 streams op Spotify.

Nu krijgt Van Goed Naar Beter alsnog de eer als laatste Nick & Simon-single ooit te verschijnen. Of het een succes wordt is de vraag, gezien de zangers er in de aanloop naar de release amper aandacht aan schenken. Op de gedeelde Instagram van Nick & Simon is het al weken opvallend stil. De laatste nieuwe muziek van het duo is amper aangekondigd en ook het uitbrengen van het verzamelalbum gaat vrijwel geruisloos voorbij. Op Facebook werd nog wel een oproepje gedeeld aan fans om foto's in te sturen die worden gebruikt voor de videoclip bij Van Goed Naar Beter en voor de afscheidsconcerten die volgend jaar plaatsvinden.

Live wordt nog wel vuurwerk verwacht

De breuk tussen Nick & Simon ging gepaard met vele geruchten. De twee zouden ruzie hebben. Sterker nog: ze zouden elkaar niet meer kunnen luchten of zien. Zo keken ze elkaar tijdens I Want Your Song volgens kijkers en recensenten amper aan. Het duo wist het gissen naar de oorzaak van het einde van hun samenwerking met een interview bij Jinek ook niet te stoppen. Daar verklaarde Keizer dat het plezier er bij hem af was en dat hij toe was aan nieuwe uitdagingen. De interactie tussen de twee bleef minimaal en velen zijn nog altijd niet overtuigd van een vriendschappelijke breuk.

Waar de platencarrière van Nick & Simon als een nachtkaars uitgaat, nemen ze volgend jaar wel met vuurwerk afscheid op het podium. Deze week ronden ze nog de door corona uitgestelde theatertour Nick & Simon & Garfunkel af. In maart volgt dan de afscheidstour Nu Of Ooit, waarbij enkele poppodia worden aangedaan. Alle ogen zullen in april volgend jaar op het duo gericht zijn als ze zesmaal optreden in Rotterdam Ahoy. Vijf concerten hiervan zijn al volledig uitverkocht.

De shows in Rotterdam vormen overigens niet de allerlaatste keer dat het duo een podium zal delen. In oktober 2023 staan ze als onderdeel van The Streamers samen in GelreDome in Arnhem. Ook daarna zullen ze elkaar niet alleen op de markt in Volendam tegenkomen. Ze blijven namelijk ook samenwerken aan televisieprogramma's.

