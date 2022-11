Songfestival-winnaar Maneskin kondigt nieuw album aan

Het nieuwe album van Maneskin komt uit op 20 januari 2023, zo heeft de Italiaanse band bekendgemaakt via sociale media. Het album krijgt de titel RUSH! en is het derde album van de winnaars van het Eurovisie Songfestival van vorig jaar.

De bandleden gaven eerder in een interview met RTÉ Entertainment al wat prijs over de muzikale richting door allemaal één woord te kiezen. Zo noemde bassist Victoria De Angelis het album "energiek", zanger Damiano David zei "360", drummer Ethan Torchio koos "tijdloos" en gitarist Thomas Raggi ging voor "divers".

Als inspiratiebronnen voor het nieuwe album noemden ze Arctic Monkeys, Queens of the Stone Age, Radiohead, Dua Lipa, Sam Fender en Paolo Nutini.

Dankzij de bekendheid die Maneskin heeft gekregen door het Songfestival heeft de band voor RUSH! met enkele van de beste songschrijvers in Los Angeles gewerkt, vertelde David. "Ze hebben me heel goed advies gegeven over hoe je goed een nummer schrijft. Ik denk echt dat ik daar nu veel beter in ben geworden."