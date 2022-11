Tenacious D treedt volgend jaar juni op in Rotterdam Ahoy

Tenacious D komt in 2023 naar Nederland voor een optreden in Rotterdam Ahoy, heeft concertorganisator MOJO dinsdag bekendgemaakt. Jack Black en Kyle Gass doen de concertzaal op 14 juni aan in het kader van hun Europese tournee.

Gass en Black, die ook bekend is als Hollywoodacteur, beginnen hun tour door Europa op 6 juni in het Duitse Hamburg. De rockers gaan daarna door naar onder meer Berlijn, Milaan en Brussel voordat ze in Rotterdam optreden.

De tournee eindigt op 16 juni met een concert in Londen. De kaartverkoop voor het optreden in Rotterdam Ahoy begint aanstaande vrijdag.

De band werd bekend van de gelijknamige komische tv-serie die eind jaren negentig op HBO werd uitgezonden. In 2001 volgde hun eerste album, met daarop de grote hit Tribute.

Aanbevolen artikelen