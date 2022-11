Migos-rapper Takeoff (28) overleden bij schietpartij in Houston

Rapper Takeoff (links op de foto) is dinsdagochtend overleden bij een schietpartij nabij een bowlingbaan in Houston, melden meerdere Amerikaanse media . Quavo, een ander lid van de rapformatie Migos, was getuige van het incident.

De 28-jarige Takeoff, die eigenlijk Kirshnik Khari Ball heette, zou in zijn hoofd zijn geraakt en ter plekke zijn overleden. Twee andere personen zouden ook gewond zijn geraakt. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De politie van Houston bevestigt dat agenten ter plaatse waren bij een schietpartij waarbij ten minste één persoon om het leven is gekomen, maar wil niet zeggen of het om de rapper gaat.

Samen met hun familielid Offset, de echtgenoot van Cardi B, vormden ze de groep Migos. De drie zijn familie van elkaar: Quavo is de oom van Takeoff en Offset is hun neef. Ze zijn samen opgevoed door de moeder van Takeoff, de zus van Quavo. Na een ruzie met Offset besloten Takeoff en Quavo samen door te gaan als Migos.

Groep wordt gezien als invloedrijk

Migos is opgericht in 2008 en wordt gezien als een van de invloedrijkste rapgroepen van hun generatie. Hun debuutsingle Versace verscheen in 2013. De groep is genomineerd voor tientallen prijzen, waaronder een Grammy Award voor het beste rapalbum.

De formatie heeft drie BET Awards gewonnen, waarvan twee keer de prijs voor de beste groep. De leden werkten geregeld samen met andere grote namen in de muziek. Zo ging Migos op tournee met Drake en maakten ze singles met artiesten als Nicki Minaj, Katy Perry en Pharrell Williams.

In 2018 traden de rappers nog op in Nederland. Ze behoorden toen tot de line-up van het festival WOO HAH! in Hilvarenbeek.

