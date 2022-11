Harry Styles geeft op 4 juni 2023 extra concert in Johan Cruijff ArenA

Delen via E-mail

Harry Styles geeft op 4 juni 2023 een extra concert in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Eerder werden al shows op 5 en 6 juni aangekondigd.

In september liet concertorganisator MOJO nog weten dat er geen derde concert zou komen, ondanks dat de verkoop van de kaarten voor de eerste twee shows hard ging.

De 28-jarige Styles bracht eerder dit jaar ook al een bezoek aan Nederland als onderdeel van de Love On Tour-tournee. In juli trad de Britse zanger op in een uitverkochte Ziggo Dome.