FLEMMING raakte gemotiveerd door pesterijen: 'Ik ging mijn dromen achterna'

FLEMMING is nu een populaire artiest, maar als kind werd hij door zijn klasgenoten gepest omdat hij zong en in musicals speelde. De treiterijen hebben hem niet tegengehouden, maar hij zag ze júíst als motivatie om zijn dromen achterna te gaan. Met zijn nieuwe nummer Wolken wil hij die boodschap meegeven aan de veelal jonge fans die hij heeft en in hetzelfde schuitje zitten, vertelt hij aan NU.nl.

"Ik werd uitgescholden of bijvoorbeeld als laatste gekozen bij gym, dat soort kleine pesterijtjes", zegt de 26-jarige zanger. Als kind stond hij al graag op het podium. "In die tijd was dat gewoon niet cool."

Tijdens het schrijven van Wolken dacht FLEMMING terug aan wat het pesten met hem gedaan heeft. "En het grappige is dat het mij juist gemotiveerd heeft. Ik was negen jaar, speelde de hoofdrol in Ciske de Rat en verdiende daar mijn eerste centjes mee. Dus eigenlijk stond ik 2-0 voor. Ik ging mijn dromen achterna en het maakte me geen barst uit wat mensen daarvan vonden."

Hij hoopt gepeste kinderen te inspireren. "Als jij iets gevonden hebt wat je superleuk vindt, zullen mensen proberen je naar beneden te halen. Probeer je daar niet door te laten beïnvloeden. Als ik naar ze had geluisterd, had ik hier nu niet gestaan."

'Bekendheid voelt nog steeds onwerkelijk'

Sinds de release van zijn eerste grote hit Amsterdam (2021) is er veel veranderd voor FLEMMING. "Als ik even probeer stil te staan bij het succes, staat eigenlijk alweer het volgende op de stoep." De bekendheid voelt nog steeds onwerkelijk voor de artiest. "Soms denk ik: o ja, nu ben ik ineens een soort BN'er. Terwijl ik voor mijn gevoel nog een gewone jongen uit Brabant ben die lekker met muziek bezig is."

De populariteit van zijn liedjes maakt ook dat online roddelkanalen benieuwd zijn naar zijn leven. Op de zogeheten juicekanalen is dan ook al eens over hem geschreven. "Het is wennen dat je een vergrootglas op je kop krijgt, zonder dat je dat wil. Ik houd er bijvoorbeeld wel rekening mee dat ik me niet helemaal laveloos drink als ik in Den Bosch naar de kroeg ga. Want als iemand een foto maakt, dan ben je weer het gesprek van de dag. Het hoort erbij, maar chill is het niet."

FLEMMING snapt de nieuwsgierigheid naar zijn privéleven soms ook niet zo goed. "Het maakt mij ook niet uit wat je doet, maar omdat ik ineens bekend ben, wil iedereen alles weten. Ergens vind ik dat ook wel grappig; blijkbaar ben ik interessant genoeg om over te lullen. Dan kom ik weer terug op waar Wolken over gaat: het maakt mij niets uit, ik blijf lekker mijn ding doen."

Hoewel elke nieuwe release spannend is voor de zanger, is hij zelfverzekerd in zijn werk. "Voor Amsterdam uitkwam heb ik ook een tijd in een coverband gezeten, dus ik heb genoeg ervaring op het podium. En optreden is gewoon het leukste wat er is." Afgelopen weekend trad hij voor vijftienduizend mensen op bij Chantals Pyjama Party in de Ziggo Dome. "Dan denk ik: kom maar op. En ben ik helemaal niet zenuwachtig."

