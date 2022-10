Youp van 't Hek gaat in december tijdens afscheidstour Flappie zingen

Cabaretier Youp van 't Hek gaat in december tijdens zijn afscheidstournee het lied Flappie weer zingen. Dat vertelde de 68-jarige komiek zaterdag in het radioprogramma De Taalstaat.

Flappie, dat Youp schreef in 1978, geldt als zijn eerste hitje. Het lied werd pas vier jaar later opgemerkt toen Koos Postema en Willem Ruis het nummer een paar keer draaiden in het programma Langs de Lijn.

"Ik ga het in december weer zingen", verklapte Youp in De Taalstaat. "Ik heb nu drie muzikanten in mijn show, en we hebben besloten om het in december weer te gaan doen."

Het iconische kerstlied vertelt over kerstochtend 1961, toen Youps vader zijn geliefde konijn opofferde voor het kerstdiner. Van 't Hek zong het lied in een show van Cabaret Nar, het trio waar hij in de jaren zeventig mee optrad. De muziek is van componist en pianist Jan Kokken.

Het lied werd al meerdere malen gecovered, onder anderen door de Amerikaanse zanger Todd Rundgren.

Youp is bezig met laatste tournee

Van 't Hek is bezig aan zijn afscheidstournee, die de titel De Laatste Ronde! heeft gekregen. De komiek speelt tot eind mei 2024, als hij zeventig jaar is geworden. De laatste voorstelling zou eerst op zijn verjaardag zijn. Maar door een coronalockdown eind 2021 is de laatste show nu eind mei in Theater Carré.

De cabaretier denkt dat het lied zo aanslaat omdat "veel mensen van mijn generatie dit écht hebben meegemaakt", zei Van 't Hek in De Taalstaat. In huize Van 't Hek wordt nooit konijn gegeten door dit lied. "Toen mijn dochter het voor de eerste keer hoorde, begon ze verschrikkelijk te huilen: hoe kon ik dit doen? Ik heb toen moeten beloven dat we nooit konijn zouden eten."

