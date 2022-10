Coldplay probeert klimaatvriendelijk te touren, maar krijgt toch kritiek

Heen en weer vliegen, auto's die af en aan rijden met apparatuur en fans die van heinde en verre komen om een artiest te zien: een tournee is op z'n zachtst gezegd niet heel goed voor het milieu. Steeds meer artiesten proberen daarom klimaatvriendelijker op te treden voor hun fans. Coldplay laat concerten daarom live uitzenden in bioscopen en doet nog meer om zijn klimaatimpact te compenseren. Maar helemaal tevreden zijn milieuorganisaties nog niet.

In 2017 ging Coldplay voor het laatst uitgebreid op wereldtournee. Daarna kondigde de band aan dat niet te doen bij een nieuw album, omdat ze geschrokken waren van de enorme uitstoot die een reis rond de wereld veroorzaakt. "We gaan uitzoeken hoe we dit niet alleen duurzaam kunnen doen, maar zelfs kunnen bijdragen aan het milieu", zei zanger Chris Martin destijds tegen BBC News.

Coldplay deed vijf jaar geleden 5 continenten en 122 landen aan. In totaal 5,4 miljoen mensen bezochten hun concerten. Exacte cijfers over de uitstoot van die tournee zijn nooit vrijgegeven, maar voor Martin en de overige bandleden stond vast dat er iets moest veranderen.

Dat gebeurt nu op diverse manieren, waaronder het livestreamen van concerten. Dit weekend zijn de concerten in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires te zien in bioscopen verspreid over de wereld, zodat fans toch iets kunnen meekrijgen van de tournee, maar niet de halve wereld over moeten vliegen.

De band doet niet meer alle landen aan en kiest voor een aantal centrale punten. Zo staat Coldplay de komende weken acht keer op dezelfde locatie in Buenos Aires: dat scheelt het heen en weer vliegen en rijden van apparatuur en de bandleden. In juli 2023 staat Coldplay vier keer in de Johan Cruijff ArenA en worden België en Duitsland overgeslagen.

De confetti die gebruikt wordt tijdens de concerten van de band is compleet biologisch afbreekbaar. Foto: Getty Images

Milieuvriendelijk reizen levert kritiek op

Reizen doet de band nog steeds, maar naar eigen zeggen wel milieuvriendelijk. Milieuorganisaties zijn het daar niet helemaal mee eens. Een contract met het bedrijf Neste leidde ertoe dat de band beschuldigd wordt van 'greenwashing'. Zo milieuvriendelijk als de reizen volgens Coldplay en Neste zijn, zijn ze volgens de organisaties namelijk niet.

Neste gebruikt weliswaar veel biobrandstoffen, maar maakt zich ook schuldig aan het kappen van bossen in Indonesië en Maleisië, bleek uit een studie van Friends of the Earth.

"We doen ons best, maar het is niet zo dat we perfect zijn", reageerde zanger Martin op de kritiek. "We krijgen altijd kritiek. En de mensen die die kritiek leveren, bijvoorbeeld omdat we toch vliegen, hebben helemaal gelijk. Daar kunnen we niets tegen inbrengen."

De band maakt tijdens de tournee gebruik van een kinetische vloer: fans creëren zo een deel van de benodigde energie door te dansen. "En we hebben fietsen die hetzelfde doen", vertelde Martin. "Hoe meer mensen bewegen, hoe meer ze helpen."

Het publiek staat op een kinetische vloer, die helpt met het opladen van de batterijen die het concert van stroom voorzien. Foto: Getty Images

Fans die carpoolen krijgen korting

Voor ieder kaartje dat verkocht wordt, wordt een boom geplant, heeft de band toegezegd. Fans kunnen via een app vertellen hoe ze naar het concert komen en krijgen korting op merchandise als ze dat op een milieuvriendelijkere manier doen. Bijvoorbeeld als ze met een groep van minstens drie carpoolen of als ze gebruikmaken van openbaar vervoer.

Ook een samenwerking met BMW kwam Coldplay op kritiek te staan. Het automerk levert veertig oplaadbare batterijen, die normaal gebruikt worden voor voertuigen, om het concert van stroom te voorzien. "BMW lobbyt om ervoor te zorgen dat auto's niet al in 2035 uitstootvrij moeten zijn, maar spant Coldplay voor zijn karretje om toch milieuvriendelijk over te komen", zei een woordvoerder van milieuorganisatie Sum of Us in The Guardian.

Coldplay begrijpt de kritiek. "Maar wij zijn niet betrokken bij besluiten van het bedrijf en hebben er ook geen enkele invloed op. We hebben alleen hun batterijen nodig."

Met zijn twaalfstappenplan hoopt Coldplay verschil te maken, maar ook Martin erkent dat de band er nog lang niet is. "Maar we zijn wel veel verder dan we zouden zijn als we onszelf nooit de vraag hadden gesteld hoe het beter kan."

