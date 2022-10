Robbie Williams sluit Pinkpop-zaterdag af, Editors en Goldband ook op festival

Robbie Williams is volgend jaar te zien op Pinkpop. De zanger sluit de zaterdag van het festival af, heeft de organisatie vrijdagochtend bekendgemaakt.

In 2015 trad de Brit al eens op tijdens het festival in het Limburgse Landgraaf. Volgens de organisatie "bewees hij het volledige publiek mee te kunnen krijgen en elke centimeter van het podium te benutten".

Wereldwijd verkocht Williams 55 miljoen platen en in Nederland scoorde hij hits als Angels, Feel, Supreme en Tripping. Voordat hij een een solocarrière begon, was hij lid van de boyband Take That.