Veel Nederlanders bij concert Guus Meeuwis in New York: 'Actief benaderd'

Guus Meeuwis geeft vrijdag- en zaterdagavond een show in de befaamde Webster Hall in New York. Zijn management vertelt in het AD dat het actief Nederlanders die in de Amerikaanse stad wonen heeft benaderd.

Door onze entertainmentredactie

Zeven jaar geleden speelde de Nederlandse zanger ook al in een grote buitenlandse concertzaal. "We hebben geleerd van de eerste keer in 2015 in de Royal Albert Hall in Londen", zegt Meeuwis' woordvoerder.

"Toen hoorden we van Nederlanders die in Londen wonen dat zij het vooraf niet wisten en daardoor geen kaartje hadden kunnen kopen. Daarom hebben we deze keer actief de Nederlandse gemeenschappen in New York benaderd. Hij is al een paar dagen in New York en is al heel wat Nederlanders tegengekomen die er vrijdag of zaterdag bij zijn."

Een paar jaar geleden maakte de Brabander bekend dat hij zijn 25-jarig jubileum wilde vieren met twee concerten in New York. De shows zouden al plaatsvinden in 2020, maar werden vanwege de coronacrisis meerdere keren uitgesteld.

Meeuwis staat vrijdag en zaterdag met een elfkoppige band in de Webster Hall. In die zaal traden eerder artiesten als Tina Turner en Mick Jagger op.

