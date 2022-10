Mötley Crüe-gitarist stapt na veertig jaar uit rockband wegens ziekte

Delen via E-mail

Mick Mars neemt na veertig jaar afscheid van Mötley Crüe, bevestigt de rockband in een verklaring aan muziekwebsite Billboard . De gitarist kampt al jaren met de ziekte van Bechterew, een reumatische aandoening waarbij ontstekingen van gewrichten in de wervelkolom en het bekken tot pijn en stijfheid kunnen leiden.

"Hoewel verandering nooit makkelijk is, accepteren we Micks beslissing om de band vanwege gezondheidsproblemen te verlaten", luidt de verklaring van medebandleden Vince Neil, Tommy Lee en Nikki Sixx. "We hebben Mick decennialang zeer moedig en gracieus zien omgaan met zijn aandoening."