Taylor Swift past videoclip aan na kritiek op scène met weegschaal

De videoclip van Taylor Swifts nummer Anti-Hero op Apple Music is aangepast nadat er veel kritiek op was geuit, meldt CNN . Critici vonden dat de zangeres zich schuldig maakte aan fatshaming, het stigmatiseren van personen met overgewicht.

Door onze entertainmentredactie

In de clip is te zien dat Swift in de badkamer op een weegschaal gaat staan. Deze geeft vervolgens geen gewicht in kilo's aan, maar zegt dat de zangeres "fat" (dik) is.

In de nieuwe versie van de clip op Apple Music is dit woord op de weegschaal verwijderd. Op het moment van schrijven is het woord nog wél te zien in de video op YouTube.

Online hadden veel mensen kritiek geuit op de scène. Sommigen vonden dat de manier waarop het woord in de clip werd gebruikt de indruk wekte alsof dik zijn iets slechts of iets om bang voor te zijn is.

De zangeres heeft eerder verteld dat ze het moeilijk vond hoe media over haar uiterlijk schreven. In haar documentaire Miss Americana vertelde Swift dat ze soms weinig at als ze veel haatberichten over haar figuur ontving. In Anti-Hero zingt ze over deze onzekerheden.

