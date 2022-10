Famke Louise en RoddelPraat morgen tegenover elkaar in rechtbank: wat speelt er?

Famke Louise won in maart een rechtszaak tegen Jan Roos en Dennis Schouten, maar de mannen achter het YouTube-kanaal RoddelPraat dienden een hoger beroep in. Dus staan de drie donderdag weer tegenover elkaar in de rechtbank. Hoe zit het ook alweer?

Via het kort geding dat Famke Louise in maart aanspande, hoopte de zangeres dat een aflevering van RoddelPraat offline moest worden gehaald. Roos en Schouten suggereerden daarin dat de zangeres door haar voormalige manager Ali B is misbruikt en deelde een nooit eerder uitgebracht liedje van Famke Louise.

Dat nummer had Famke Louise voor zichzelf opgenomen, zo vertelde ze de rechter. Het liedje ontstond nadat zij had gebroken met haar manager. Het was nooit haar bedoeling om het liedje uit te brengen. Dat gebeurde door Schouten en Roos nu alsnog.

De rechter stelde Famke Louise in het gelijk. Met het delen van het nummer hebben de mannen zich schuldig gemaakt aan "zowel auteursrechtinbreuk als onrechtmatig handelen". RoddelPraat moest de uitzending offline halen, een rectificatie plaatsen en de advocaatkosten van Famke Louise betalen. Dat heeft het duo ook gedaan, maar niet met hun eigen geld.

De 27.000 euro die ze Famke Louise moesten betalen werd bijeengehaald in een crowdfundingactie. Het bedrag werd volgens Roos makkelijk behaald en er werd zelfs te veel geld gedoneerd. "Het extra geld stoppen we in de oorlogskas voor de volgende zaak", vertelde Roos daarover aan het ANP.

Na het kort geding kondigden Roos en Schouten aan in hoger beroep te gaan. Zij zijn van mening dat geen sprake is van inbreuk op auteursrechten, omdat zij beelden zouden bezitten waarop de zangeres het nummer voor publiek zingt. Of de twee de uitzending online plaatsen als ze het hoger beroep winnen, hebben ze niet bekendgemaakt.

