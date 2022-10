Agentschap van Ye stopt samenwerking met rapper na antisemitische uitspraken

Het Amerikaanse agentschap Creative Artists Agency (CAA) heeft de samenwerking met rapper Ye stopgezet. De antisemitische uitspraken van de artiest zijn daarvoor de aanleiding, meldt de Amerikaanse website Deadline

CAA representeerde West tijdens zijn tours. De artiest tekende in 2016 bij het bureau, maar heeft sindsdien geen tours gedaan. Ook modehuis Balenciaga besloot eerder de samenwerking met de rapper stop te zetten.

Daarnaast wordt een documentaire over de artiest van film- en televisiestudio MRC niet meer uitgezonden. "We kunnen geen materiaal steunen dat zijn podium vergroot", laat de studio weten aan The Wrap.

West deed antisemitische uitspraken in interviews en in tweets. Zo was hij te gast bij de podcast Drink Champs, waarin de rapper tal van antisemitische uitlatingen deed.

Ook zou de rapper als gast langskomen in het Amerikaanse tv-programma The Shop om te praten over de ophef die ontstond na zijn uitspraken. Dit is niet uitgezonden, omdat Ye volgens topman Maverick Carter The Shop gebruikte "om meer haatteksten en extreem gevaarlijke stereotyperingen te herhalen".

Zijn ex-vrouw Kim Kardashian en verscheidene andere sterren, onder wie actrice Jamie Lee Curtis, actrice Reese Witherspoon en comedian Sarah Silverman, spraken zich online uit tegen de antisemitische uitspraken van West. De rapper zou tijdelijk geen toegang hebben tot zijn accounts op sociale media vanwege zijn uitlatingen.

