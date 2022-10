Beyoncé gaat in de zomer van 2023 weer op tournee

Beyoncé gaat komende zomer toeren met haar nieuwe plaat Renaissance, zo werd afgelopen weekend bekend. Op een veiling konden mensen kaartjes bemachtigen voor een van de shows.

Door onze entertainmentredactie

De zangeres heeft de tour nog niet officieel aangekondigd. Maar op een veiling afgelopen weekend in Californië werd duidelijk dat Beyoncé weer op tournee gaat. De zangeres was zelf ook aanwezig op het evenement.

Deelnemers aan de veiling konden bieden op een pakket dat bestaat uit vliegtickets, hotelovernachtingen, concertkaartjes en een privérondleiding van Tina Knowles, de moeder van de artieste. "Je krijgt de kans om Beyoncé te zien tijdens haar Renaissance-tour in de zomer van 2023, die reist langs verschillende bestemmingen in de hele wereld", zo stond er in de beschrijving.

Verdere details over de tour worden waarschijnlijk op een later moment bekendgemaakt. Het is dus nog niet zeker of de artiest ook Nederland aandoet.

De laatste keer dat Beyoncé hier was, was in 2018. Toen was ze samen met haar echtgenoot JAY-Z te zien in de Johan Cruijff ArenA.

