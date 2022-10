Nabestaanden van slachtoffers festivaldrama schikken met Travis Scott

Delen via E-mail

Nabestaanden van twee slachtoffers van het Amerikaanse festival Astroworld hebben een schikking getroffen met Travis Scott. De rapper was medeorganisator van het festival waarbij op 5 november 2021 tien mensen om het leven kwamen.

Het gaat om de families van Brianna Rodriguez (16) en Axel Acosta (21). Er zijn geen details over de schikking bekendgemaakt.

In de week na het drama bleek uit de eerste onderzoeksresultaten dat de vergunningen niet in orde waren. Ook duurde het veel te lang voordat er werd ingegrepen en was het veiligheidspersoneel niet goed opgeleid.