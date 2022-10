Recensieoverzicht album Taylor Swift: Midnights is pure pop, maar wel origineel

Taylor Swift omschrijft het thema van haar nieuwe album als "de verhalen die zijn ontstaan tijdens dertien slapeloze nachten in mijn leven". Met Midnights keert de 32-jarige zangeres terug naar pop en daar zijn de recensenten wel over te spreken.

Door onze entertainmentredactie

NME: 4 sterren

"De countryinvloeden die te horen waren op de nieuwe versies van haar oude albums zijn nergens terug te vinden. Ook de folkmuziek van haar twee lockdownplaten is grotendeels afwezig. In plaats daarvan giet ze haar nieuwe verhalen in een jasje van strakke synthpop. Net als 1989 en Lover, maar iets subtieler geproduceerd."

"Waar die twee albums perfect zijn om thuis alvast in de sfeer te komen om uit te gaan, geeft Midnights juist precies de sfeer weer van het moment dat je in de taxi huiswaarts keert. Met stadslichten die voorbijdwarrelen terwijl de nacht ten einde loopt - maar dat je misschien nog wel een afterparty meepakt."

Rolling Stone: 4 sterren

"Dit album lijkt wel een greatest hits-album, met daarop liedjes die zijn samengesteld uit nummers die je nog nooit hebt gehoord. De tracks zijn een soort herbeleving van andere iconische Swift-liedjes. Zo haalt You're on Your Own, Kid duidelijk inspiratie uit het nummer Fearless."

"Muzikaal gezien zet Midnights Swift weer zachtjes terug in de hedendaagse popwereld, nadat ze met folklore en evermore bewees enorm coole indieplaten te kunnen maken."

The Guardian: 5 sterren

"Midnights verlost Swift van wat ze zelf haar 'folkloriaanse bossen' noemde. Met dit album keert ze terug naar elektronische pop. Denk aan gefilterde synthklanken, een baslijn met dubstepinvloeden, trap- en housegeïnspireerde beats en effecten die Swifts stem vervormen."

"Maar ook het ingetogene van folklore en evermore hangt in de lucht. Midnights weigert mee te gaan met de standaard knallers van popsterren, maar de liedjes zijn onbezonnen genoeg om boven de rest uit te steken. De sound op het album is een beetje mistig, sfeervol en smaakvol ingetogen."

Algemeen Dagblad: 4 sterren

"Net zoals Madonna deed met haar album Ray of Light uit 1997, toont Swift maar weer eens aan dat elektronische popmuziek niet gelijk staat aan vrieskou op het emotionele vlak. Midnights is ondanks de koele, soms zelf donkere productie, een warmbloedige plaat, die haar grote talent als songschrijver nog maar eens vol in de etalage zet."

"Zolang het Swift lukt haar zielenroerselen zo ongefilterd in haar liedjes te verwerken, kan ze met gerust hart een slopend gemiddelde van één album per jaar aanhouden."

Aanbevolen artikelen