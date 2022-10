Sam Smith treedt volgend jaar op in Ziggo Dome

Sam Smith geeft op 9 mei een optreden in de Ziggo Dome in Amsterdam. Hen kondigt dat vandaag aan in aanloop naar hun twee uitverkochte Royal Albert Hall shows.

De Grammy Award-winnende zanger brak door dankzij hun bijdragen aan Latch van Disclosure in 2012 en La La La met Naughty Boy in 2013. Zelf scoorde Smith grote hits met Money On My Mind, Stay With Me en meer recent met Unholy, dat hen samen met Kim Petras maakte. Dit nummer haalde in korte tijd meer dan 200 miljoen streams op Spotify en is de achtste nummer 1-hit van Smith.