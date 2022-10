Klassieke muziek leeft nog steeds, maar is de nieuwe Beethoven al opgestaan?

Danse Macabre, Het Zwanenmeer, De Vier Jaargetijden: het zijn klassieke melodieën die bijna iedereen wel kan meefluiten. Legendarische muziek die na eeuwen nog altijd niet in de vergetelheid is geraakt. Maar wordt klassieke muziek anno 2022 nog wel gemaakt? En kunnen deze componisten zich meten met namen als Beethoven, Mozart en Bach?

Door Danja Koeleman

"Mozart was eigenlijk een van de eerste zzp'ers in de muziek", vertelt Carine Lacor. De NPO Radio 4-dj presenteerde vorige week de Klassieke Top 400, en dus schalden de symfonieën van beroemde componisten als Mozart, Tchaikovsky en Andrew Lloyd Webber de hele dag door de ether.

"Hij organiseerde concerten waar ook niet-aristocraten welkom waren en was als een van de eersten niet vast in dienst bij een hof of koning. Zijn populariteit wisselde en het was qua geld geen vetpot - net als dat voor musici en componisten nu het geval is. Maar dat hij iets heel goeds maakte heeft zich wel bewezen: we luisteren er eeuwen later nog steeds naar."

Dominic Seldis weet wel hoe dat komt. "Klassieke muziek is de basis van alle muziek", zegt de Britse contrabassist die bij het Koninklijk Concertgebouworkest werkt en jurylid is van de dirigeerwedstrijd Maestro. "Elton John, Lady Gaga: noem een grote willekeurige artiest en de kans is groot dat ze de klassieke muziek hebben bestudeerd. Een goed popliedje kan niet worden geschreven zonder terug te gaan naar de basis."

De pop- en klassieke wereld kopiëren en inspireren elkaar volop, zegt Lacor. "De invloed van klassieke muziek in de 'hedendaagse wereld' is overal te merken. Violisten die optreden op het moderne elektronische dansfeest ADE, een orkest dat op Lowlands staat: het gebeurt regelmatig. Dat kan echt een manier zijn om het genre te ontdekken."

Carine Lacor presenteert op NPO Radio 4 De Muziekfabriek, waarin jong klassiek talent te horen is. Foto: AVROTROS

'Klassieke muziek kan voelen als de hand van God'

En al grijpen we nog altijd graag terug naar oude klassieke muziek, er wordt nog volop nieuwe klassieke muziek gemaakt. Denk maar aan filmmuziek, zoals de Lord of the Rings-soundtrack. Of de populaire studeerplaylists op Spotify. Daarin heeft de pianomuziek van de Italiaanse Ludovico Einaudi (66) een prominente plek. "Deze neoklassieke muziek is ontspannend, ontroert vrij snel en bepaalde melodieën zijn herkenbaar en daarom verslavend", vertelt Lacor.

Via zo'n playlist ontdekken mensen dan weer andere klassieke muziek, legt de radio-dj uit. "Van Enaudi gaan ze dan naar Chopin en Beethoven: een ongelofelijke rijkdom die zich aan je openbaart."

Dat klassieke muziek veel kan brengen, vindt ook Seldis. "Klassieke muziek brengt je naar een andere plek en slaagt er als geen ander in je stemming te veranderen. Dat kan echt een religieuze ervaring opleveren. Het kan voelen als de hand van God - zonder dat je hiervoor in een hogere macht hoeft te geloven."

Klassieke muziek wordt vaak in verband gebracht met een wat oudere doelgroep. Geen toeval, stelt Seldis. "Als je wat ouder bent, je leven op orde hebt, kan je denken: wat nu? Dan komt klassieke muziek om de hoek kijken, want het kan antwoord op zulke vragen geven. De muziek zorgt voor een innerlijke rust om dingen een plek te geven."

Dominic Seldis bij de opnames van Maestro. Foto: ANP

'Veel klassieke muziek van nu is slecht'

"Mensen denken vaak: klassieke muziek, poeh. Daar weet ik niks van, dus daar begin ik niet aan'", merkt Lacor. "Maar het genre is heel breed. De kans is dus groot dat je iets tegenkomt dat je mooi vindt. Er zitten heel catchy melodieën tussen, vrolijke barok, zwoele romantiek, maar ook bijna ongrijpbare muziek waar je echt even voor moet gaan zitten. En ook nummers van grote rust en ontspanning, zoals die Enaudi maakt."

Lacor noemt ook de 29-jarige Mathilde Wantenaar. "Een jonge vrouw die opdracht na opdracht krijgt, voor ensembles en orkesten schrijft en dit jaar zomaar de Klassieke Top 400 binnenstormde met haar Nachtmuziek. Dat hebben de meeste mensen niet in hun hoofd als ze aan klassieke muziek denken."

Seldis loopt niet zo warm voor deze artiesten. "Ik speel veel hedendaagse klassieke muziek in het orkest, ook van hedendaagse artiesten, maar het meeste is behoorlijk slecht. Ik denk dat Stravinsky (1882-1971) de laatste componist was die echt goede muziek maakte. Maar ook niet alles wat Mozart maakte was geweldig. Sterker nog, de meerderheid was behoorlijk slecht of saai."

Ook al wordt Seldis niet heel enthousiast van hedendaagse klassieke muziek, toch vindt hij het belangrijk om dat werk wel te blijven spelen. "Het zijn mensen die hun leven hebben toegewijd aan het schrijven van klassieke muziek. Die worden niet ontdekt als hun muziek niet gespeeld wordt. Mozart werd ook niet gelijk gewaardeerd. En wie weet vinden we toch een keer de nieuwe Mahler."

Aanbevolen artikelen