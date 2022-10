BTS-lid Jin brengt volgende week eerste solonummer uit

Het eerste solonummer van BTS-lid Jin komt volgende week uit. Het lied, getiteld The Astronaut, verschijnt op 28 oktober.

Jin is na J-Hope de tweede zanger uit de zevenkoppige groep die een solocarrière start. In juni maakten de leden van de Zuid-Koreaanse popband bekend dat ze de behoefte hadden om zich op hun eigen projecten te richten. Hun gezamenlijke optredens staan daardoor op een lager pitje.

Eerder deze week werd bekend dat Jin - het oudste lid van BTS - binnenkort zijn militaire dienstplicht gaat vervullen. Zuid-Korea kent nog een actieve dienstplicht omdat het land officieel nog in oorlog is met Noord-Korea. In Zuid-Korea moeten daarom alle mannen in de leeftijd van 18 tot 28 jaar tussen de 18 en 21 maanden in militaire dienst.