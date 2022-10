Koningin van 'easter eggs': Taylor Swift laat fans meepuzzelen met haar muziek

De gemiddelde artiest gooit er een persbericht uit bij de aankondiging van een nieuwe plaat, maar Taylor Swift doet dat net even anders. Met geheimzinnige berichtjes maakt ze haar fans al jaren warm voor haar muziek. Inmiddels is het een sport om de door Swift bedachte puzzels te ontrafelen. Ook rond haar nieuwe album Midnights, dat vrijdag verschijnt, zijn de easter eggs ontelbaar.

Door Danja Koeleman

"Niets wat deze vrouw doet is toeval", schrijft iemand over Taylor Swift op het forum Reddit. "In 2009 werd de show van haar gestolen, nu steelt ze de show terug."

Veel mensen kunnen zich de beelden nog herinneren: dertien jaar geleden ontvangt Swift een prijs tijdens de MTV Awards, maar op het podium onderbreekt rapper Ye haar en roept dat de award naar Beyoncé had moeten gaan. In 2022 wint Swift de prijs opnieuw, en kondigt aan dat ze met nieuwe muziek komt.

Precies dertien jaar na het eerste incident. En dertien is het geluksgetal van de artieste. Geen toeval, menen haar fans (ook wel 'Swifties' genoemd).

Dat de fans vermoedens hebben van opzet, is niet zomaar: in de muziekwereld is Swift de koningin van de easter eggs (paaseieren ofwel verstopte raadsels). Al sinds het begin van haar carrière stopt ze geheime boodschappen in haar muziek, clips en alles wat daar mee te maken heeft. Een cryptisch bericht in het cd-boekje, een visuele hint in een video: Swift daagt haar fans uit om er achter te komen wat ze er nou precies mee bedoelt.

"Ik wil ze zo stimuleren om mijn songteksten goed te lezen", vertelt Swift in gesprek met Jimmy Fallon. "Want op niks ben ik trotser dan op mijn teksten."

Op YouTube zijn honderden video's te vinden waarin fans analyses maken van Swifts videoclips. Foto: Taylor Swift

Hint over vreemdgaande ex

In het cd-boekje van Fearless (2008) zijn de songteksten in kleine letters afgedrukt. Maar wie de enkele hoofdletters achter elkaar zet, ziet een boodschap ontstaan. Die vertellen iets over het nummer. Zo vormen de hoofdletters in de songtekst van Fearless de boodschap 'I cried while recording this' (ik huilde terwijl ik dit opnam). Een subtiele manier om haar fans te vertellen dat dit liedje grote emotionele waarde heeft.

Of in Should've Said No, een nummer over een liefde die vreemdgaat: daarin vormen de hoofdletters 'Sam'. Waarmee Swift tussen neus en lippen door vertelt dat haar ex Sam Armstrong (met wie ze op de middelbare school een relatie had) een scheve schaats reed.

Vanaf haar album Reputation houdt de zangeres op met het plaatsen van geheime berichten in haar afgedrukte songteksten. Swift is alle roddels die hierdoor ontstaan helemaal zat, vertelt ze later. De easter eggs stopt ze daarna in haar videoclips. Zo kunnen haar fans in de clip van Me! de titels van haar nieuwe single en haar opvolgende album ontdekken - mits ze goed opletten, natuurlijk.

Een opvallende en recente easter egg is het vermelden van ene William Bowery, schrijver van een paar van de liedjes op de albums folklore en evermore. Fanatieke fans starten gelijk een Google-zoektocht, maar kunnen geen liedjesschrijver vinden met deze naam.

Al snel delen ze het vermoeden dat het gaat om Swifts vriend Joe Alwyn. Zijn overgrootvader heet William en de zangeres en de acteur werden voor het eerst samen gezien in The Bowery Hotel. De ontdekking wordt later door Swift zelf bevestigd. (tekst gaat verder onder de video)

Taylor hint verder op TikTok

Bij ieder album lijkt de speurtocht van de Swifties nog intensiever te worden. "Zolang ze het leuk vinden, blijf ik het doen", zegt de zangeres in 2019 tegen Entertainment Weekly.

En dus is ook de release van Midnights, die vrijdag verschijnt, weer omringd door puzzelstukjes. Zo wordt de titel al in mei tussen neus en lippen door onthuld door Swift. En de sfeer van het album zou lijken op Lover uit 2019. Die cd had volgens de zangeres namelijk bijna Daylight geheten.

Al deze hints worden uitgebreid besproken op TikTok. Onder de hashtag #SwiftTok (die al ruim 10 miljard keer is bekeken) pluizen haar fans elk bericht, interview en liedje van de zangeres uit. Swift gaat daar weer speels op in, door in de aanloop naar de release van Midnights elke weekdag een TikTok te plaatsen. Daarin onthult ze de titels van haar nieuwe liedjes.

Daar is weinig geheimzinnigs aan. "Ik ontken niet dat ik graag cryptische hints deel over nieuwe muziek", zegt de zangeres. "Maar niet alles is een easter egg."

