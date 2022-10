Glennis Grace: 'Ik heb iemand in het gezicht geduwd, maar niemand bedreigd'

Glennis Grace vertelde dinsdagavond aan tafel bij Eva Jinek dat ze op de avond van de vechtpartij in een Amsterdamse supermarkt een black-out kreeg en daardoor een medewerker een "klap" of "een duw" in het gezicht gaf. Hoewel maandag bekend werd dat de zangeres naast openlijke geweldpleging en mishandeling met voorbedachten rade ook wordt verdacht van bedreiging, ontkent ze dit laatste zelf stellig.

Door onze entertainmentredactie

"Het zou gaan om bedreiging met de dood of zware mishandeling", benadrukte Jinek in haar talkshow. "Dat is totaal niet waar. Ik heb niemand bedreigd", antwoordt Grace.

Ze vertelt dat haar zoon boodschappen deed met een vriend en vervolgens thuis kwam met een bebloed gezicht. Hij vertelde aan zijn moeder dat hij een vape (een elektronische sigaret) rookte bij de uitgang van de supermarkt, waarop hij naar eigen zeggen abrupt uit de supermarkt geduwd werd en met zijn gezicht tegen een rek aan viel. "Achteraf hoorde ik dat hij door de hele supermarkt heeft gerookt, daar is hij niet eerlijk over geweest."

Grace kreeg een black-out

De zangeres was naar eigen zeggen in shock door het verhaal. "Ik zag alleen maar het gezicht van mijn kind. Zijn hand was opgezet. Voor mij als moeder gaat dat door merg en been." Grace besloot naar de Jumbo te gaan om verhaal te halen. Dat was een of twee uur nadat haar zoon thuiskwam, daarin lijkt de zangeres zichzelf tegen te spreken. Ze ging samen met haar ex, zoon, zijn vriend, diens vader en twee mensen waarvan Grace niet wil zeggen wie dat waren heen.

In de Jumbo gaat Grace in gesprek met de manager en de desbetreffende medewerker. "Ik vroeg hem of hij het normaal vond dat mijn kind er zo uitzag. Toen begonnen ze te lachen. Dat was voor mij een trigger. Ik kreeg een black-out en duwde hem in zijn gezicht." Er ontstond vervolgens een vechtpartij.

Op 26 oktober voor de rechter in Amsterdam

De zangeres van Ladies of Soul staat op 26 oktober voor de rechter in Amsterdam. De twee minderjarigen, waaronder haar zoon, moeten op 27 oktober voor de kinderrechter komen. Het incident vond plaats op 12 februari in een supermarkt in Amsterdam. Grace heeft in april in een video op Instagram haar excuses aangeboden.

De officier van justitie heeft besloten in totaal zeven personen te dagvaarden voor het geweld in de Jumbo. De twee minderjarigen moeten op 27 oktober voor de kinderrechter komen, waaronder de zoon. Naast de zangeres gaat het om twee mannen van twintig jaar en twee jongens van vijftien jaar uit Amsterdam, een man van 27 jaar uit Purmerend en een man van 50 jaar uit Loenen aan de Vecht.

Eerder

Aanbevolen artikelen