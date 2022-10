Recensieoverzicht Bob Dylan: 'Mooie momenten, maar gebrekkig optreden'

Voor het eerst in decennia staat Bob Dylan weer op het podium met een nieuw album. Het 81-jarige muziekicoon is in Amsterdam voor twee optredens rondom Rough and Rowdy Ways, dat in 2020 verscheen. Nederlandse recensenten omarmen zijn nieuwe platen, maar zijn ook kritisch op Dylans performance.

de Volkskrant - 3 sterren

"Dylan is blijkbaar net zo dol op dit album als zijn critici. En het is op voorhand dan ook genieten dat Dylan voor het eerst sinds een jaar of veertig een nieuw album tijdens zijn optredens centraal stelt. Dat het allemaal toch een beetje tegenvalt, heeft te maken met twee weeffouten."

"Allereerst de liedjes waarmee het nieuwe werk wordt onderbroken. Dat Dylan ervoor kiest vooral nummers uit de jaren 1969-1971 te gebruiken, hoort bij zijn immer raadselachtige repertoireselectie. Maar een tamelijk niemendallerig To Be Alone With You als verbinding tussen de twee wellicht mooiste nummers van Rough and Rowdy Ways (Crossing the Rubicon en Key West (Philosopher Pirate) ) is zonde, net als het wat aanstellerig gebrachte I'll Be Your Baby Tonight dat aan dit drietal liedjes voorafgaat."

"Waarmee we komen op het grootste manco: Dylans pianospel. Gitaarspelen doet hij al jaren niet meer. Maar zoals hij in alle liedjes steeds dezelfde akkoorden op zijn piano hamert, is even leuk. Maar het gaat uiteindelijk ten koste van de subtiliteit die juist zijn nieuwe werk kenmerkt."

AD - 3 sterren

"Wat Dylan ook voor zijn publiek inneemt; hij is wars van tierelantijnen. Er is geen foto- of videocamera te bekennen in AFAS Live. Dus ook geen videoschermen waarmee fans achter in de zaal worden bediend. Voor hen best een handicap, aangezien zijn piano Dylan de hele avond grotendeels onttrekt aan het zicht."

"Telefoons mogen niet gebruikt worden - de apparaten worden bij binnenkomst verzegeld in een speciaal hoesje - en er is geen enkele versiering op het podium. Er staan en zitten zes mannen op een toneel voor een immens hoog gordijn, that's it. Die meer dan pure concertbeleving mag ouderwets overkomen, het voelt eigenlijk vooral heel fijn."

"Daarbij is de begeleidingsband dik in orde. De vijf staan wel volledig in dienst van hun baas, plaats voor solo's is er niet. Ze opereren haast behoedzaam, ogenschijnlijk bang om Dylan te grieven. Het speelplezier straalt er daardoor nooit van af. Desondanks redden zij in muzikaal opzicht de avond, door de tekortkomingen van hun leider als muzikaal zwakste schakel liefdevol te verbloemen."

Het Parool - geeft geen sterren

"Zou het met de ouderdom te maken hebben dat Dylan tijdens zijn huidige tournee een vaste setlist hanteert? In het verleden wisten bij zijn concerten zelfs zijn begeleiders niet wat hij ging doen."

"Ondanks dat vaste programma is het op het podium soms best een rommeltje. Dylan klooit dan maar wat aan op zijn piano, terwijl zijn vierkoppige band ook niet helemaal bij de les lijkt. Maar er zijn genoeg momenten die dat goedmaken. Vooral de songs van Rough and Rowdy Ways worden geïnspireerd uitgevoerd."

"Prachtig is bijvoorbeeld I Contain Multitudes, met een tekst waarin een hele serie bekendheden voorkomt: van Anne Frank en Indiana Jones tot 'them British bad boys' de Rolling Stones. En ook héél mooi, eveneens van dat laatste album: My Own Version of You, waarin de muziek de kant opgaat van die van Tom Waits (over rauwe stemmen gesproken)."

