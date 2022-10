Op de radio, in de kroeg en op tv: we kunnen niet meer om Mart Hoogkamer heen

De naam Mart Hoogkamer zei een paar jaar geleden bijna niemand iets. Inmiddels zingt iedereen Ik ga zwemmen luidkeels mee. Binnen korte tijd is de 24-jarige Leidenaar uitgegroeid tot een van de bekendste zangers van Nederland. Hoe kreeg hij dat zo snel voor elkaar?

Door Danja Koeleman

"Het klinkt misschien arrogant, maar ik heb altijd gedacht dat Nederland mij op een dag zou kennen", zei Hoogkamer eind vorig jaar in een interview met de Volkskrant.

Dit jaar is zijn droom uitgekomen. Ik ga zwemmen is inmiddels 39 miljoen keer gestreamd. Loop een willekeurige feestkroeg in en het nummer schalt uit de speakers. Maar ook buiten het café kan je nauwelijks meer om Hoogkamer heen. Hij staat vanaf dinsdag in het theater, maakt volgende week bij AVROTROS zijn debuut als presentator en is ook nog te zien in I Want Your Song op SBS6.

Het begint in 2016 als de dan achttienjarige Hoogkamer meedoet aan Holland's Got Talent. Hij belandt in de finale en wordt tweede, wat hem een contract bij Sony Music oplevert. Zijn eerste singles worden uitgebracht, waaronder een duet met Willeke Alberti. Hoogkamer groeit intussen uit tot een bekende naam in het volkszangerscircuit, maar een echte monsterhit blijft uit.

Hij trekt de aandacht van documentairemaker Arjen Sinninghe Damsté. "Ik stuitte op een auditie bij een talentenjacht waarbij hij halverwege brak en met een brok in zijn keel verder zong", zegt de regisseur. "Dat het nummer hem zo emotioneerde, was voor mij een aanwijzing van iemand die het levenslied verstaat, of in ieder geval iemand die muziek heel serieus neemt."

Lange Frans schreef mee aan hit

In augustus 2020 bevindt de Hoogkamer-hype zich aan de vooravond als zijn manager een online filmpje deelt van de zanger. In de video zingt de artiest op het strand, onder begeleiding van karaokemuziek, een cover van de Elvis Presley-hit Unchained Melody.

In een mum van tijd wordt het filmpje miljoenen keren bekeken. Ook buiten de Nederlandse grenzen valt Hoogkamers cover op. Zo worden er lovende reacties gegeven uit onder meer Brazilië en de Verenigde Staten. Als inhaker op dit succes wordt een singleversie uitgebracht. Die belandt in de iTunes Top 100 op de eerste plek.

Op dat moment is Ik ga zwemmen al geschreven. Samen met wat andere artiesten, onder wie Lange Frans, heeft Hoogkamer begin 2020 een schrijfsessie gepland. De zanger is op zoek naar een echt feestnummer, à la Leef van André Hazes. "Ik hoor op de achtergrond Ik meen 't van André Hazes", vertelt Hoogkamer in de Volkskrant. "De ijskast staat open en ik zie een halflege fles Bacardi Lemon van de avond ervoor staan. De producer maakt een melodie en ik zing naar hem: 'Ik ga zwemmen, in Bacardi Lemon.'"

De Leidenaar ruikt een hit en schrijft in een half uurtje de tekst. Uiteindelijk wordt de single in de zomer van 2021 uitgebracht en belandt hij op de eerste plek. Ook in België vliegt het lied door de hitlijsten. De agenda van Hoogkamer stroomt vol: iedereen wil de zanger boeken.

Met rapper Donnie scoorde Hoogkamer de grote hit Bieber van de Kroeg. Foto: BrunoPress

Het liefst is hij thuis

Het succes heeft ook een bittere kant. Alle aandacht en optredens leiden tot overspannenheid. Hoogkamer krijgt een dubbele longontsteking en moet even rust nemen. "Ik heb de hele tijd het gevoel dat mensen heel veel van me verwachten, wat eigenlijk komt door het succes dat ik heb", zegt de zanger in gesprek met Nieuwe Revu. "Omdat ik zo goed presteer, denken anderen dat ik nog beter kan presteren."

Na de noodgedwongen korte pauze is de agenda van Hoogkamer inmiddels weer overvol. Tot eind dit jaar staat hij in de theaters met zijn tour. En vanaf volgende week heeft de zanger ook nog een eigen televisieprogramma. Daarin probeert hij met bekende collega's een après-skihit te schrijven.

In zijn spaarzame vrije tijd is hij het liefst thuis. "Dat is misschien wel de grootste verandering", zegt hij in de Volkskrant over zijn veranderde leven. "Sinds ik succes heb, wil ik het liefst thuis zijn, helemaal alleen. Stom hè?"

De artiest worstelt nog met zijn bekendheid, geeft hij toe. "Tegelijkertijd is het kwijtraken van die bekendheid mijn grootste angst. Ik kan niet meer terug en ik wil ook niet meer terug. Nu wil ik ook de grootste worden."

