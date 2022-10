Leden van K-popgroep BTS gaan toch het leger in

Alle mannen tussen de 18 en 28 jaar moeten minstens achttien maanden in het leger dienen, schrijft de Zuid-Koreaanse wet voor. Voor K-popsterren is de leeftijdsgrens verhoogd naar dertig jaar. Onlangs opperde de regering de dienstplicht voor deze groep helemaal te schrappen. Zij zouden dan alleen een training hoeven volgen.

Kim Seok-jin, het oudste lid van de groep, wordt begin december dertig en zal in dienst gaan, meldt zijn woordvoerder. Dit geldt ook voor de andere leden. Zo wordt zanger Min Yoon-gi in maart dertig. De andere leden zijn 28 jaar of jonger. Het is nog niet bekend wanneer zij aan hun dienstplicht beginnen. In de tussentijd werken zij aan soloprojecten.