Alain Clark treedt samen met zijn vader op in AFAS Live

Alain Clark viert volgend jaar met een grote show het vijftienjarig jubileum van Live It Out, het album dat tot zijn doorbraak leidde. Op 27 mei staat de zanger samen met enkele gastartiesten, onder wie zijn vader Dane Clark, in AFAS Live in Amsterdam.

Op de plaat staan hits als Blow Me Away, This Ain't Gonna Work en Father & Friend. Het laatstgenoemde nummer zingt Clark met zijn vader, de eerste gastartiest die hij heeft aangekondigd voor de show. De komende maanden volgen meer namen.

Clark wil het jubileum graag met zijn vader vieren. "Mijn vader is inmiddels 75, maar nog fit, gezond en goed bij stem. Dit is wat mij betreft het moment waarop ik met iedereen mijn carrière kan vieren", zegt hij.

"Er wordt mij regelmatig gevraagd hoe het is om met mijn vader te kunnen zingen. Ik besef maar al te goed hoe bijzonder en waardevol dat is. Het wordt dus ook echt een viering van alle mooie herinneringen die we samen hebben mogen maken."

