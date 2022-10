Nog volop kaartjes voor 50 Cent in Ahoy vanavond: waar bleef hij na Candy Shop?

In Da Club, P.I.M.P. en Candyshop: er was een tijd dat bijna iedereen de teksten van 50 Cent wel kon meerappen. Maar die tijd is allang voorbij en hits heeft de rapper al jaren niet meer geproduceerd. Vanavond staat hij in een (nog lang niet uitverkochte) Ahoy. Waar is hij sinds zijn megasucces gebleven?

Door Isabel Ockers

Ahoy wil tegenover NU.nl niet kwijt hoeveel kaarten er precies zijn verkocht. Op de online plattegrond van de evenementenhal is in elk geval te zien dat er nog genoeg lege plekken zijn. Wie vanavond toch nog naar Rotterdam wil, moet minstens 88 euro betalen voor een kaartje. En dat terwijl 50 Cent sinds Candyshop (2005) geen hit meer heeft gescoord in Nederland.

In 2010 wordt een concert van de rapper afgezegd vanwege de tegenvallende kaartverkoop. Acht jaar later gaat de show van de rapper in Ahoy wél door, onder de noemer van een jubileumconcert.

De reacties zijn overwegend negatief. NRC vindt de rapper verveeld overkomen. "In een matig gevulde, voor hem veel te grote zaal, strompelt hij als een lusteloze, naar adem happende zoutzak, schor en verveeld achter het ritme van zijn eigen hits aan."

Na schietpartij volgt eerste hit

Even terug naar hoe het allemaal begon. 50 Cent, die eigenlijk Curtis James Jackson heet, groeit op in Queens en komt op jonge leeftijd in aanraking met criminaliteit. Om wat bij te verdienen begint hij met rappen. In 2000 wordt hij, nog voor zijn eerste hit in Nederland, beschoten op straat. Hij wordt negen keer geraakt, waaronder in zijn hoofd.

Na dertien dagen in het ziekenhuis werkt hij thuis verder aan zijn herstel. Samen met Dr. Dre en Eminem neemt hij zijn eerste album op: Get Rich Or Die Tryin'. Dit wordt een internationaal succes. Alleen al in 2003 ontvangt de rapper meer dan 35 prijzen voor de plaat.

In 2005 komt zijn album The Massacre uit, waar zijn hit Candy Shop op staat. Met zijn eerste twee albums verkoopt hij wereldwijd meer dan 20 miljoen cd's en 40 miljoen singles.

Succes neemt af na eerste twee albums

Zijn derde album Curtis is minder succesvol. Het vierde en het vijfde album floppen volledig. Toch weet hij 8 miljoen dollar te verdienen aan zijn vijfde studioalbum Animal Ambition. De rapper laat zich namelijk uitbetalen in bitcoins, die later meer waard worden.

Hoewel de artiest hierna geen studioalbum meer uitbrengt, zit hij ook niet helemaal stil. In 2009 brengt hij het boek The 50th Law uit, een semiautobiografisch verhaal over hoe een drugsdealer uit Queens doorbreekt als artiest. In 2020 komt hij met zijn tweede boek: Hustle Harder, Hustle Smarter.

Zijn financiële situatie is niet altijd even stabiel. In 2015 wordt de rapper veroordeeld tot het betalen van 5 miljoen dollar schadevergoeding wegens het online zetten van andermans intieme beelden. Kort daarna vraagt hij een faillissement aan. Hij heeft zo'n 36 miljoen dollar schuld, terwijl er 'slechts' 20 miljoen op zijn rekening staat. Twee jaar later weet hij het faillissement af te kopen.

Sinds 2014 is er geen enkel album van de rapper uitgekomen. En toch wordt 50 Cent nog altijd gezien als een bepalende naam in de hiphopscene. Met de massale verkoop van zijn eerste albums, heeft hij volgens menig muzikant de basis gelegd voor een komende hiphopgeneratie. Artiesten als Drake, J. Cole, DaBaby en Pop Smoke noemen de New Yorker een inspiratiebron.

50 Cent is er altijd duidelijk over geweest: muziek is ongelofelijk belangrijk voor hem. "Er is nooit een plan B geweest. Ik moest wel een succesvolle muzikant worden. Het enige positieve in mijn leven was muziek."

