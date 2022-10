Mart Hoogkamer en Donnie grote winnaars bij Buma NL Awards

Mart Hoogkamer en Donnie zijn de grote winnaars van de Buma NL Awards, die maandag zijn uitgereikt in TivoliVredenburg in Utrecht. De zangers sleepten ieder twee prijzen in de wacht. Voor het eerst richtten de muziekprijzen zich volledig op Nederlandstalige muziek.

Hoogkamer en Donnie wonnen samen in de categorie Meest Succesvolle Kroeghit met hun nummer Bieber van de Kroeg. Donnie kreeg daarnaast samen met René Froger de prijs voor Meest Succesvolle Single voor hun nummer Bon Gepakt. Hoogkamer won ook in de categorie Beste Live Show. Die prijs werd dit jaar voor het eerst uitgereikt.

De Buma NL Lifetime Achievement Award, de oeuvreprijs voor een componist of schrijver "met een respectabele staat van dienst", ging naar liedjesschrijver en producer Ad Kraamer. Hij werkte samen met onder anderen André van Duin, De Deurzakkers, Koos van Beurden en Guus Meeuwis.

Muziekproducent Arno Krabman won in de categorie Beste Producer. Platenbaas Adrie van den Berk kreeg de Industry Award, de prijs "voor de persoon die gedurende een langere periode een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de Hollandse muziekcultuur". Van den Berk is de eigenaar van Berk Music, het bedrijf achter bijvoorbeeld Snollebollekes.

Ook prijs voor Jan Biggel

Verder kreeg Jan Biggel de prijs voor grootste feesthit met het nummer Ons Moeder Zeej Nog, won Django Wagner de prijs voor het succesvolste album met zijn plaat Heerlijke Zwoele Nacht en mag Senna zich het grootste talent noemen. Niet alleen de artiesten, maar ook de verantwoordelijke componisten en tekstschrijvers kregen een Buma NL Award.

De Buma NL Awards werden voor de dertiende keer uitgereikt. De nominaties worden bepaald op basis van de verkoop-, download- en streamingcijfers.

