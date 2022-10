Britse rockband Arctic Monkeys staat in mei 2023 in Ziggo Dome

De Arctic Monkeys geven op 5 mei 2023 een optreden in de Amsterdamse Ziggo Dome. Het wordt de eerste eigen show van de Britse rockband in Nederland sinds 2011. In augustus sloot de band wel Lowlands in Biddinghuizen af.

In 2006 brak de band uit Sheffield door met zijn debuutalbum Whatever People Say I Am, That's What I'm Not. Later deze maand presenteren de muzikanten het album The Car, de opvolger van Tranquility Base Hotel & Casino uit 2018. In aanloop naar de nieuwe plaat verschenen al de singles There'd Better Be A Mirrorball en Body Paint.