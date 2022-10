Verkoop muziekrechten Pink Floyd vastgelopen door ruzie bandleden

De verkoop van auteursrechten van Pink Floyd is stopgezet. De Engelse band was van plan de muziekrechten voor een bedrag van 500 miljoen dollar (ongeveer 513 miljoen euro) te verkopen, maar dat zou door ruzie tussen de bandleden voorlopig niet doorgaan, schrijft Financial Times ( FT ).

Pink Floyd werd in 1965 opgericht. De band had zijn grootste succes met het album Dark Side of the Moon, dat in 1973 uitkwam. Nummers als Money en Another Brick in the Wall behoren tot de grootste hits van de band.