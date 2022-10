Kendrick Lamar staat in Ziggo Dome: deze nummers hadden grote impact

Hij is volgens Rolling Stone de belangrijkste en innovatiefste rapper van de afgelopen vijftien jaar. Kendrick Lamar wordt geroemd om zijn kunsten als verhalenverteller en het aan de kaak stellen van sociale en politieke problemen. We zetten drie van zijn meest besproken nummers op een rij.

Door Hasna Elbaamrani

N95 (2022) - afkomstig van het album Mr. Morale & the Big Steppers

"The world in a panic - The women is stranded - The men on a run - The prophets abandoned"

De titel van het nummer N95 is een verwijzing naar de beschermingsmaskers die tijdens de COVID-19-pandemie werden aanbevolen. Lamar rapt dat veel mensen door de pandemie in financiële problemen zijn gekomen. Daarbij uit hij kritiek op de elite, die hiervan profiteert en zelfs geld heeft verdiend aan de uitbraak van COVID-19.

Ook rekent hij in het nummer af met materialisme. Hij roept de luisteraar op zich te ontdoen van allerlei bezittingen, zoals merkkleding en juwelen, omdat die ons uiteindelijk niks brengen.

HUMBLE. (2017) - afkomstig van het album DAMN.

"I'm so fuckin' sick and tired of the Photoshop - Show me somethin' natural like afro on Richard Pryor - Show me somethin' natural like ass with some stretch marks"

In HUMBLE. rapt Lamar over zijn jeugd en de vrouwen in zijn leven. Een van de coupletten zorgt voor een hoop discussie. Lamar rapt daarin dat hij het zat is dat vrouwen gebruikmaken van Photoshop en dat zij er niet 'natuurlijk' uitzien.

Daarmee wilde hij duidelijk maken dat vrouwen zich niet moeten laten verleiden tot oppervlakkige schoonheidsidealen. Dat leidde tot negatieve reacties van vrouwen, die van mening zijn dat hij ze benadeelt. Zij vinden dat de keuze voor een bepaald uiterlijk bij vrouwen zelf ligt.

Voor zijn muziek werd de rapper maar liefst 39 keer genomineerd voor een Grammy Award en won hij 14 keer (onder meer Beste Rap Album voor To Pimp a Butterfly, Beste Rap Nummer voor Alright, Beste Rap Nummer voor HUMBLE.). In 2018 schreef hij geschiedenis door als eerste hiphopartiest een Pulitzer Prize in ontvangst te nemen in de categorie muziek.

Alright (2015) - afkomstig van het album To Pimp a Butterfly

"Lookin' at the world like, 'Where do we go, nigga?' - And we hate po-po - Wanna kill us dead in the street for sure, nigga - I'm at the preacher's door"

Het nummer Alright gaat over onder meer over Lamars depressie, die het gevolg was van zijn bekendheid en roem. Ook rapt hij over politiegeweld en racisme richting de zwarte gemeenschap. Maar Alright biedt de luisteraar ook perspectief: na elk couplet verzekert Lamar de luisteraars dat na al het onrecht een betere toekomst op handen is.

Zo is in het refrein te horen "Do you hear me, do you feel me? We gon' be alright." Vanwege de referentie aan het politiegeweld in de Verenigde Staten en de bemoedigende boodschap, werd het nummer een lijflied voor de Black Life Matters-beweging. Tijdens protesten wordt de tekst van Lamar dan ook regelmatig uitgesproken.

