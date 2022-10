Justin Bieber zegt tournee af en komt in januari niet meer naar Nederland

Justin Bieber heeft alle resterende optredens van zijn wereldtournee geannuleerd en schuift de shows door naar een later moment in 2023. Dit betekent dat de Canadese zanger in januari niet naar Nederland komt. Hij zou op 11, 13 en 14 januari in de Ziggo Dome in Amsterdam concerten geven.

Door onze nieuwsredactie

Bieber kampt met fysieke en mentale problemen als gevolg van het syndroom van Ramsay-Hunt. Begin september maakte de zanger bekend dat hij om gezondheidsredenen zijn tournee even onderbrak. Een kleine twee weken later meldde hij de concerten tot en met 18 oktober te annuleren.

De tournee moest eigenlijk begin 2020 al van start gaan, maar vanwege de coronapandemie werd die uitgesteld tot februari dit jaar. Bieber gaf tot nu toe optredens in tien verschillende landen. Zijn laatste optreden was in Brazilië.

De optredens die Bieber nu heeft geschrapt, stonden tot en met 25 maart 2023 op het programma. Mensen met een kaartje worden nog geïnformeerd over eventuele volgende stappen.

